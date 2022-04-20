Балабкина: в селе Намцы появится территория здоровья и заботы «Υс ситим»

Заместитель председателя правительства Якутии Ольга Балабкина рассмотрела Концепцию развития территории здоровья и заботы «Υс ситим» в Намском районе.

В сентябре 2021 года при установке первой сваи нового здания Дома престарелых и инвалидов в селе Намцы глава Якутии Айсен Николаев принял решение о необходимости квартальной застройки в микрорайоне и создании территории здоровья и заботы.

Ольга Балабкина отметила, что данный проект направлен на повышение качества социальных и медицинских услуг, учитывает изменения технологий в медицине, в методике ухода за пожилыми людьми и воспитании детей. «Кроме того, ухоженная, продуманная территория комплекса с комфортной безбарьерной средой обещает стать новой территорией притяжения для жителей Намцев», – выразила уверенность вице-премьер.

Кроме строящегося нового здания Дома-интерната для престарелых и инвалидов в состав территории здоровья и заботы «Υс ситим» войдут действующий стационар № 1 Намской центральной районной больницы, Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних, который будет располагаться в отремонтированном и модернизированном старом здании дома-интерната, и новое здание больничного комплекса на 80 коек, которое будет построено.

Подразумевается, что в новом комплексе будут сочетаться четыре слагаемые здоровья – природа, наука, благоустройство и духовность. Комплекс будет располагаться в живописном и экологически чистом месте рядом с парком культуры и отдыха села Намцы Намского района. Территория с общей площадью 6,2 гектара будет поделена на функциональные зоны: «зелёную» зону с участками ландшафтотерапии, местом для прогулок и чтения, с аллеями, лужайками, беседками и теневыми навесами со скамьями. Зона физической активности будет представлена детской игровой площадкой с интерактивными элементами, площадкой для лечебной физкультуры на свежем воздухе, дорогами для ходьбы, площадками для игр в футбол, волейбол, теннис, городки, бадминтон.

Особое место будет уделено месту для приусадебного хозяйства. Пенсионеры могут сажать овощи, а дети из социально-реабилитационного центра приобщатся к труду, приобретут необходимые социально-трудовые умения и навыки. В зоне духовного оздоровления будет возведено здание в национальном стиле – балаҕан. Также будет своя культурно-досуговая зона, где будут проводиться праздники, концерты и другие творческие мероприятия.

Большое внимание будет уделено благоустройству территории и созданию комфортной среды. Планируется, что все здания будут оформлены в едином стиле.

Под слагаемым «Наука» инициаторы проекта подразумевают современные объекты здравоохранения, в которых будут сосредоточены современное медицинское оборудование, новейшие инженерные технологии и высокие требования для комфортного пребывания пациентов и медицинского персонала.

Концепция разработана Администрацией Намского улуса, Министерством здравоохранения Якутии и Министерством труда и социального развития республики.