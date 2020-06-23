Балабкина: Справка об отсутствии коронавирусной инфекции не есть гарантия

В северных районах республики открылись летние лагеря для детей

23 июня заместитель председателя правительства РС (Я) Ольга Балабкина на вечернем брифинге проинформировала журналистов о том, что за последние сутки в регионе зарегистрировано 75 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, за весь период — 3817 случаев. Из них 61 – в Якутске, 6 — в Нерюнгринском районе, по 2 случая – в Ленском, Намском, Сунтарском районах, по 1 случаю — в Кобяйском и Хангаласском районах.

Ярко-выраженным фактором распространения вируса в районах является прибытие детей из Якутска на летние каникулы. “Справка об отсутствии коронавирусной инфекции – не есть гарантия, поскольку вирус распространяется достаточно быстро. Здесь важнее придерживаться двух правил: ответственным решением родителей не отправлять детей в районы в целях обеспечения безопасности пожилых родственников или создание условий для медицинского наблюдения за детьми на местах в течение 14 дней”, — подчеркнула Ольга Балабкина.

В северных районах республики открылись летние лагеря для детей. Там соблюдаются все строгие предписания Роспотребнадзора по обеспечению безопасности детей и по предотвращению распространения коронавируса. В группах одновременно пребывают не более 12 детей, персонал не покидает территорию лагеря, доставка продуктов осуществляется бесконтактно.

Ольга Балабкина отметила, что в Якутске вирус активно распространяется по корпоративным контактам. Если в предприятии выявлен случай заболевания, то круг контактов заболевшего оперативно локализируется, решением руководителя работники могут перейти на удаленную работу.

Вице-премьер Якутии рекомендовала предприятиям по возможности переходить на формат совещаний по ВКС, соблюдать строгие санитарные меры.

Главной задачей ближайших дней Ольга Балабкина назвала организацию и проведение ЕГЭ с соблюдением всех мер по обеспечению безопасности выпускников и учителей. “С сегодняшнего дня выпускники школ Якутии начинают получать 5000 рублей от Главы Республики Саха (Якутия)”, — сообщила она.

