31.03.2021
13:00
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Коронавирус

Балабкина сообщит сегодня важную новость

Сегодня, 31 марта, в 18:15 часов состоится брифинг вице-премьера правительства Ольги БАЛАБКИНОЙ о недопущении завоза и распространения новой коронавирусной инфекции. В телеграм-канале сообщается, что ограничительные меры в связи с пандемией COVID-19 будут продлены. Более подробная информация станет известна вечером.

Фото: SakhaLife.ru.
Источник: SakhaLife.ru.
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