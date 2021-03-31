31.03.2021
13:00
210
Коронавирус
Балабкина сообщит сегодня важную новость
Сегодня, 31 марта, в 18:15 часов состоится брифинг вице-премьера правительства Ольги БАЛАБКИНОЙ о недопущении завоза и распространения новой коронавирусной инфекции. В телеграм-канале сообщается, что ограничительные меры в связи с пандемией COVID-19 будут продлены. Более подробная информация станет известна вечером.
Фото: SakhaLife.ru.
Источник: SakhaLife.ru.
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