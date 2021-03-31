31.03.2021
20:39
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Коронавирус

Балабкина сообщила важную новость, но ее было плохо слышно

Сегодня, 31 марта, заместитель председателя правительства Ольга БАЛАБКИНА выступала на брифинге о текущей ситуации по новой коронавирусной инфекции в Якутии.

К сожалению, из-за плохой акустики и маски, надетой на вице-спикере, мы не смогли расслышать точное количество новых случаев COVID-19. Отчетливо слышно было только количество случаев в Якутске — 17 случаев.

Официальная информация с точными данными будет опубликована позднее.

Фото: SakhaLife.ru
Источник: SakhaLife.ru.
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