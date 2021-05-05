Балабкина сообщила о новых случаях COVID-19

Сегодня, 5 мая, заместитель председателя правительства Ольга БАЛАБКИНА сообщила о текущей ситуации по новой коронавирусной инфекции в Якутии.

За сутки в регионе зарегистрировано 99 новых случаев коронавирусной инфекции:

Якутск 55 случаев;

Мегино-Кангаласский район 24 случая;

Горный район 4 случая;

Амгинский, Намский, Нюрбинский районы по 3 случая;

Нерюнгринский район 2 случая;

Вилюйский, Верхнеколымский, Среднеколымский, Таттинский, Хангаласский районы по 1 случаю.

За все время в республике зарегистрировано 35682 случая заболевания COVID-19.

За предыдущие сутки коронавирус унес жизни двух человек. Всего с начала пандемии умерло 608 человек.

Увеличилось число семейных контактов и количество молодых граждан, заболевших коронавирусом.

За сутки лабораториями республики проведено 1101 исследование на коронавирусную инфекцию.

Всего с начала пандемии обработано 1 060 759 тестов.

Новая партия вакцин против новой коронавирусной инфекции — 1900 доз поступила 4 мая 2021 года. Всего по состоянию на 05.05.2021 г. в республику поступило 134 084 дозы вакцины.

На 05.05.2021 г. получили первую вакцинацию — 107 894 человека, в том числе 27 747 лиц, старше 60 лет. Вторую вакцинацию получили – 76 126 человек, в том числе 18 326.

лиц, старше 60 лет.

Использовано 80,5% от общего объема вакцины, поступившей в республику.