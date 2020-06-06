Балабкина: Смотрим и слушаем Пушкина сегодня онлайн

Поздравление с Днём русского языка от заместителя Председателя Правительства Республики Саха (Якутия), регионального координатора федерального проекта «Культура малой Родины» партии “Единая Россия” Ольги Балабкиной

Дорогие якутяне!

Уважаемые филологи, учителя, преподаватели русского языка и литературы!

Поздравляю вас с праздником – с Днем русского языка!

Сегодня мы отмечаем День русского языка. В этот родился великий русский поэт Александр Сергеевич Пушкин.

Творчество Александра Пушкина сопровождает нас на протяжении всей жизни. Мы практически наизусть знаем многие его произведения. В честь праздника жители и гости Якутии смогут вновь окунуться в вечные темы: любовь, борьба добра со злом, семейные ценности.

Академический русский драматический театр Якутии поставил спектакль «Сказка о царе Салтане», написанное в стихах в 1831 году. Премьерный показ которого состоится в 20:14 в эфире телеканала «Якутия24». Произведение и по сей день не теряет популярности.

Также в 21:30 на телеканале «Якутия24» состоится филармонический концерт «А.Пушкин, Г.Свиридов — «Метель» в исполнении симфонического оркестра «Symphonica ARTica» Филармонии Якутии имени Г.И.Кривошапко.

В течение дня стихи Александра Сергеевича будут читать артисты театров, писатели, работники библиотек и учреждений культуры. Каждый кто любит великого поэта может насладиться уникальной тематической подборкой и виртуальными выставками, поучаствовать в викторинах, конкурсах, онлайн конференции.

Все мероприятия пройдут в онлайн режиме.

Мы временно отказались от массовых мероприятий, большую часть времени проводим дома, с родными и близкими людьми. Но мы, все вместе, преодолеем пандемию коронавируса и тогда культурно-досуговые организации распахнут двери и примут своих посетителей.

Приумножение богатейшего наследия, внимательное и бережное отношение к русскому языку имеет огромную значимость. Язык – основа нашей культуры, от которой во многом зависит благополучие страны, ее величие и процветание, ее место и роль в мировой культуре, ее место в мировой политике.

В День русского языка от всей души поздравляю жителей и гостей Республики Саха (Якутия)! Желаю крепкого здоровья, благополучия, успехов и творческих свершений!

С уважением, заместитель председателя правительства Республики Саха (Якутия),региональный координатор федерального проекта «Культура малой Родины» партии “Единая Россия” Ольга Балабкина