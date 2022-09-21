Балабкина: ситуация по новой коронавирусной инфекции стабилизируется

Ситуация по ковиду в Якутии стабилизируется. Об этом в ходе брифинга оперативного штаба Республики Саха (Якутия) по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции 21 сентября заявила заместитель председателя правительства республики Ольга Балабкина.

За последние сутки от COVID-19 выздоровели 629 человек. Сегодня лечение в стационарах получают 0,9% больных, в амбулаторных условиях – 99,1%.

За минувшие сутки госпитализировано 25 человек, что составляет 6% от общего количества выявленных случаев за сутки (412 случаев). Из них 11,6% зарегистрировано в городе Якутске, в районах – 88,4%.

«Ещё раз обращу внимание на то, что тяжёлые случаи заболевания ковидом регистрируются у невакцинированных больных. Сегодня вакцинация для профилактики новой коронавирусной инфекции включена в Национальный календарь прививок», – напомнила Ольга Балабкина.

На 21 сентября 2022 года первым компонентом вакцины против коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, привиты 675 294 человека. Ревакцинацию прошли 183 142 человека, что составляет 73% от количества лиц, у которых наступил срок ревакцинации.

Ольга Балабкина отметила, что в Алданском, Верхоянском, Мегино-Кангаласском, Среднеколымском районах и городе Якутске, в которых отмечаются низкие темпы вакцинации и ревакцинации, характерны подъёмы заболевания. «Поэтому ещё раз напоминаю, что необходимо в срок пройти повторную вакцинацию», – добавила она.

Вице-премьер выразила благодарность руководителям предприятий, учреждений и организаций республики, которые соблюдают санитарно-эпидемиологические правила, ввели масочный режим, осуществляют термометрию. «Термометрия в учебных заведениях является обязательной», – подчеркнула Балабкина.