Балабкина: Северные гарантии впервые в Конституции Якутии

Заместитель председателя правительства Якутии Ольга БАЛАБКИНА поделилась своим мнением о проекте Конституционного закона «О внесении изменений и дополнений в Конституцию (Основной закон) Республики Саха (Якутия)»:

Общественное обсуждение предусмотрено законом. Это не открытие

– Изменения и дополнения в Основной закон Республики Саха (Якутия) продиктованы всенародным голосованием, которое прошло по поправкам к Конституции Российской Федерации в прошлом году. Конституция РС(Я) входит в систему законодательных актов субъектового характера, которые в полном объеме должны соответствовать Конституции Российской Федерации. И поэтому при изменении Конституции государства вносятся соответствующие изменения в Конституцию республики. Основной закон РС(Я) действительно изменялся много раз с момента ее принятия. Это всегда сложный процесс. Было много споров, вопросов, обсуждений, но тем не менее всегда существовало одно золотое правило – к статьям, нормам Конституции республики относились достаточно бережно для того, чтобы, прежде всего, сохранить государственный статус Республики Саха (Якутия), основные права и свободы граждан, которые в ней предусмотрены.

Как только закон о поправках к Конституции РФ был принят и утвержден Государственной Думой, Советом Федерации Федерального Собрания РФ, подписан Президентом России Владимиром Путиным, органами власти республики были созданы рабочие группы для подготовки проектов о соответствующих изменениях, дополнениях в Конституцию (Основной закон) РС (Я). Эти группы формировались по принципу учета интересов органов государственной власти регионального уровня, интересов органов местного самоуправления и интересов общественности.

В течение года работали три большие рабочие группы. Одной группой по вопросам государственного устройства руководил народный депутат, председатель профильного комитета Ил Тумэна Алексей Еремеев. Второй группой по вопросам сферы образования руководил заместитель Председателя Правительства РС(Я) Сергей Местников. Я руководила группой по вопросам труда, здоровья, материнства и детства. Хотела обратить внимание на те изменения, которые разработала наша группа, состоящая из народных депутатов, представителей общественных организаций, профсоюзов.

МРОТ с северными надбавками – это признание труда северян

– Значительной поправкой является изменение, касающееся социальной защиты граждан. В Основном законе республики зафиксировано понятие минимального размера оплаты труда. Вся система оплаты труда зависит от конституционно закрепленного минимального размера, ниже которого уже не может быть объём заработной платы. Как вы знаете, в декабре 2017 года было решение Конституционного суда РФ, по которому на минимальный размер оплаты труда в РС(Я), а также как и во всех остальных районах Крайнего Севера, должны в обязательном порядке начисляться районный коэффициент и надбавки. Мы достаточно долго обсуждали, спорили и пришли к необходимости меры защитного характера. Было очень много дельных, хороших предложений от народных депутатов Алены Атласовой, Владимира Богданова, от Федерации профсоюзов. В результате мы приняли решение о том, что закрепим в Конституции РС(Я) минимальный размер оплаты труда с учетом коэффициентов и надбавок. Наверно, наступило время позитивного социального совершенствования законодательства республики в последующем. Я считаю, что это самая серьезная новелла нового конституционного закона. Мы к ней не были готовы ни пять лет назад, ни десять лет назад, ни тогда, когда принимали Конституцию республики. Не были готовы ни финансово, ни экономически. Мы даже внутренне не были к этому готовы. Давайте вспомним, было очень много споров относительно того, что должны ли вообще сохраниться коэффициенты и надбавки. И вот сейчас, когда изменения закрепим законодательно, эту социальную гарантию определим для себя, прежде всего, как базовую конституционную гарантию республики.

Роль и место отца в семье закрепляется конституционно

– По социальному блоку изменения в Конституции РФ, которые касаются преимуществ материнства, детства, закрепления отцовства, получили свою более четкую формулировку в Основном законе республики. Эти нормы были в Конституции республики, но стали более сильнее по содержанию. В республике есть целый блок законодательства по защите прав ребенка. Якутия одна из первых регионов страны принимала такие законы. И вот сегодня дети закреплены как субъекты конституционной защиты на таком высоком уровне. Эта декларативная норма. Если норма по МРОТу – это норма применения, то норма по детям, по отцовству, по системе здравоохранения – это нормы декларативные, они должны быть в Конституции, и уже под них дальше формируется система законодательства республики. Когда будет принят Ил Тумэном этот конституционный закон, то соответственно и будут внесены изменения в действующем законодательстве.

В Конституцию РФ были внесены поправки, защищающие традиционную семью. В традиционной семье есть отец и мать. Поэтому норма по отцовству и закрепляется в Конституции республики. Но я бы посмотрела на закрепление конституционной нормы с другой позиции. В республике культура народа саха определяет главную роль и место отца в семье, что теперь и закрепляется конституционно.

Органы местного самоуправления усиляются

– Конституция (Основной закон) Республики Саха (Якутия) – это единственный нормативно-правовой акт, единственный закон в республике, который принимается в особом порядке. Сам проект вносится через конституционную комиссию. Состоялось три заседания конституционной комиссии под руководством Главы республики, где обсуждались изменения с участием экспертных групп. После этого проект конституционного закона вносится в парламент. На площадке Ил Тумэна есть соответствующая практика проведения общественных слушаний. Безусловно, там будут слушаться мнения всех, кто туда обратится. Свое мнение можно направить в адрес Правительства, народных депутатов. Также на сайте парламента есть возможность внести предложения.

Хотелось бы обратить внимание на важное изменение в Основной закон. В Конституции РФ и в Конституции РС(Я) есть главы «Местное самоуправление». Органы местного самоуправления никогда не входили в систему власти. Поэтому, например, всегда вставал вопрос – поддерживаются ли решения органов местного самоуправления теми же правоохранительными органами. За 30 лет формирования местного самоуправления сегодня в стране пришли к тому, что приняли поправки к Конституции РФ о включении органов местного самоуправления в систему публичной власти. Закрепление этой нормы в Конституции РФ сильно повысил статус органов местного самоуправления, ни в коей мере умаляя их права.