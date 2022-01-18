Балабкина рассказала о решениях, принятых для недопущения распространения коронавируса

В ходе брифинга регионального оперативного штаба по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции 18 января заместитель председателя Правительства Якутии Ольга Балабкина рассказала о рекомендациях и решениях оперштаба, принятых для недопущения ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки на территории республики.

Вице-премьер подчеркнула, что динамика распространения новой коронавирусной инфекции говорит о необходимости строгого соблюдения норм санитарно-эпидемиологического контроля на предприятиях. Одной из действенных мер является разобщение коллектива, для чего рекомендовано 50% сотрудников перевести на дистанционный режим работы. Ольга Балабкина напомнила, что удалённо должны работать сотрудники старше 60 лет, не вакцинированные по причине медицинского отвода и имеющие хронические заболевания.

Ольга Балабкина напомнила, что с сегодняшнего дня в городе Якутске введено дистанционное обучение для школьников, кроме учащихся выпускных 9 и 11 классов. В школах усилены эпидемиологические требования, установлен масочный режим для обучающихся очно.

«В связи с тем, что школьники находятся на дистанционном обучении, в целях контроля за детьми работодателям рекомендовано отправлять на удалённую работу одного из родителей», – пояснила она.

Также вице-премьер сообщила, что все поликлиники сегодня в тестовом режиме будут переходить на единый номер «122», по которому можно не только отрабатывать вызовы, но и задавать вопросы по теме коронавируса. Единый номер позволит централизовать звонки в колл-центры и организовать их оперативную маршрутизацию. «Все поступившие вчера звонки были отработаны. С сегодняшнего дня наши поликлиники переходят на круглосуточный режим», – сообщила Ольга Балабкина.

По данным Управления Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия) за последние сутки в Якутии выявлено 313 новых случаев заболевания коронавирусом, в том числе заболели 102 ребёнка.

Ольга Балабкина подчеркнула, что заболевать и попадать в стационары с тяжёлыми формами течения коронавируса граждане, не получившие прививку. Так, из 211 взрослых, заболевших новой коронавирусной инфекцией за последние сутки, непривитых 205 человек, что составляет 97%. В стационарах получают лечение 665 пациентов, из которых 606 человек – в состоянии средней тяжести. В тяжёлом состоянии находятся 53 человека, из которых 52 не получили прививку от ковида.

На ежедневном контроле республиканского оперштаба остаются город Якутск, где выявлено 257 новых заболевших ковидом, Хангаласский (24 новых случая), Мегино-Кангаласский и Горный улусы. «Оперативным штабам этих районов поставлена задача по введению ряда ограничительных мер, которые должны приниматься на уровне муниципальных образований», – добавила зампред.

В республике продолжается вакцинальная кампания. По состоянию на 18 января первый компонент прививки для профилактики новой коронавирусной инфекции получили 76 % взрослого населения республики.