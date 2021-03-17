Балабкина рассказала, что было самым сложным

фото SakhaLife.ru.

Замруководителя оперштаба республики Ольга Балабкина рассказала в эфире телеканала «Якутия 24» о том, что в начале пандемии коронавируса регионам Дальнего Востока удалось сдержать проникновение инфекции.

В Якутии, по ее словам, для системы здравоохранения и санитарно-эпидемиологической службы конец декабря был связан не с коронавирусом, а с корью. При появлении первых сообщений о пандемии коронавируса в Китае начали отрабатывать мероприятия по въезду в республику.

«В Якутске иногда начали появляться люди в чумкостюмах, это было какое-то невероятное явление. Паникой воспринималось любое закрытие больницы или, когда, появлялись какие-либо намеки на то, что возможен коронавирус. Как отмечало руководство России, в тот период Дальнему Востоку удалось удержать проникновение коронавируса и ситуация постоянно отслеживалась», — сказала Ольга Балабкина. Она подчеркнула, что многие страны не были готовы к пандемии коронавируса.

Потрясение от начала пандемии затронуло всех жителей Якутии. «Ни одна система здравоохранения мира не рассчитана на такой объем лечения инфекционных заболеваний. И Якутия не исключение в этой ситуации. В самом начале сложнее всего было собрать коллективы медработников и объявить им о пандемии коронавируса, и том, что им нужно решить вопрос со своими детьми в течение недели и сказать кто пойдет работать в «красную зону», — поделилась замруководителя оперштаба.

Ольга Балабкина отметила, что во время пандемии воздушные подушки решали проблему доставке важных грузов. «Подушки перевозили лекарства, анализы, кислород. Также на тот момент решали вопрос размещения больных, чтобы ни один житель не лежал в коридоре медучреждений», — добавила она.

Она пояснила, что в республике действовали четкие ограничения и план по выходу из пандемии. «Нужно, чтобы граждане поняли, что власть заботиться о них и переживает. Ограничения есть и они обоснованы, потому что коронавирус — страшное заболевание. Айсен Сергеевич, как глава Якутии, выдержал баланс в этом плане», — заключила Ольга Балабкина.

Подробнее на Якутия24: https://yk24.ru/index/koronavirus/olga-balabkina-v-nachale-pandemii-dalnemu-vostoku-udalos-uderzhat-proniknovenie-covid-19