Балабкина проведет прямой эфир в соцсетях

Балабкина проведет прямой эфир в соцсетях
Сегодня, 26 ноября, заместитель Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) Ольга БАЛАБКИНА проведёт прямой эфир в социальных сетях на официальных страницах Правительства Республики Саха (Якутия) ВКонтакте и Одноклассники.
Ольга Балабкина ответит на все актуальные вопросы жителей республики, которые поступят в ходе эфира.
Начало эфира в 17:00 по якутскому времени.
Официальный аккаунт Администрации Главы и Правительства Республики Саха (Якутия) в социальной сети ВКонтакте: https://vk.com/sakhagov, Одноклассники: https://ok.ru/group/56131284041904
Ссылки на эфиры:ВК https://vk.com/sakhagov?w=wall-187580720_9154,
Фото: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)
Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)
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