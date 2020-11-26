Балабкина проведет прямой эфир в соцсетях

Сегодня, 26 ноября, заместитель Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) Ольга БАЛАБКИНА проведёт прямой эфир в социальных сетях на официальных страницах Правительства Республики Саха (Якутия) ВКонтакте и Одноклассники. Ольга Балабкина ответит на все актуальные вопросы жителей республики, которые поступят в ходе эфира. Начало эфира в 17:00 по якутскому времени. Официальный аккаунт Администрации Главы и Правительства Республики Саха (Якутия) в социальной сети ВКонтакте: https://vk.com/sakhagov, Одноклассники: https://ok.ru/group/56131284041904 Ссылки на эфиры:ВК https://vk.com/sakhagov?w=wall-187580720_9154, ОК https://ok.ru/sakhagov/topic/152637677317552

Фото: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия) Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)

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