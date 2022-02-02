Балабкина: Прошу, чтобы дети не посещали общественные места 🙏

В ходе брифинга регионального оперативного штаба по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции 2 февраля заместитель председателя Правительства Якутии Ольга Балабкина призвала родителей проконтролировать, чтобы дети, находящиеся на дистанционном обучении, оставались дома и не посещали общественные места.

«Прошу обратить внимание родителей, что перевод детей на дистанционное обучение направлен на разделение скученности и предотвращение заражения среди больших групп. Поэтому прошу, чтобы дети не посещали общественные места. За последние сутки коронавирусом заболел 21 ребёнок. В целом по республике около 30% больных в стационарах составляют дети», – сообщила Ольга Балабкина.

За сутки в республике с диагнозом COVID-19 в медицинские учреждения госпитализировано 123 человека, накануне – 116 человек.

Вице-премьер отметила наметившееся снижение количества новых заболевших в городе Якутске и увеличение темпов заражения в районах республики. По данным Управления Роспотребнадзора по РС(Я) за последние сутки выявлено 3 314 случаев инфицирования коронавирусом. Днём ранее зафиксировано 3 211 заболевших. Наиболее сложная ситуация по коронавирусу регистрируется в Эвено-Бытантайском улусе, куда выехала группа Минздрава Якутии. Контролируется ситуация в Мегино-Кангаласском, Хангаласском, Намском, Чурапчинском и Томпонском улусах.

По примеру создания в Якутске на базе ЦСП «Триумф» Центра первичного амбулаторного приёма для лиц с симптомами с ОРВИ и подозрением на ковид в районах республики начали открываться выездные центры. «В Мирном такой выездной центр открыт на базе спортивного комплекса ДЮСШ, в Мегино-Кангаласском улусе – на базе врачебных амбулаторий в двух населённых пунктах», – проинформировала она. Решение принято, чтобы разделить потоки и не создавать очереди в поликлиниках, а также для быстрого тестирования и выявления случаев заболевания ковидом.

Количество пациентов, выздоровевших после перенесённого ковида, продолжает увеличиваться – за сутки выздоровел 1 521 человек, накануне — 1 233. Указанное обусловлено, в первую очередь, вакцинацией против коронавирусной инфекции. На сегодня первым компонентом вакцины от коронавируса привиты 575 418 человек, это 80,2% взрослого населения республики. Ревакцинацию прошли 127 322 человека, что составляет 62% от количества лиц, у которых наступил срок ревакцинации.

Вице-премьер ещё раз акцентировала на соблюдении мер безопасности, особенно в отношении детей и лиц пожилого возраста. Обращаясь к руководителям жизнеообеспечивающих организаций, Ольга Балабкина призвала проводить тестирования работников на ковид и с учётом скорости распространения штамма «омикрон» и риска возникновения коллективных заражений создавать резервные бригады.