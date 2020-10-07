Балабкина прокомментировала ситуацию с «Бэс Чагдой»
Специалисты Роспотребнадзора начали расследование по сообщению о том, что якутский санаторий «Бэс Чагда», находящийся в Подмосковье, закрыт из-за распространения коронавируса, передает телеканал «Якутия 24».
Об этом сообщила вице-премьер Якутии Ольга БАЛАБКИНА в ходе брифинга сегодня 7 октября.
«Ведется расследование по ситуации с ″Бэс Чагдой″, который находится за пределами республики», — сказала она.
Балабкина подчеркнула, что на территории Якутии в данное время работает только санаторий «Абалах», который был переквалифицирован в реабилитационный центр для пациентов, переболевших Covid-19. Ранее в СМИ распространилась информация о том, что санаторий «Бэс Чагда» закрыт на карантин из-за коронавируса, предположительно, до конца октября.
Фото: SakhaLife.ru.
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