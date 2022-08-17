Ольга Балабкина о ситуации с коронавирусной инфекцией

Количество лиц, получающих лечение в стационарных условиях уменьшилось, и сегодня составляет около 1%. Остальные лечатся от коронавируса в амбулаторных условиях. Об этом 17 августа на брифинге оперативного штаба Республики Саха (Якутия) по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции заявила заместитель председателя правительства региона Ольга Балабкина.

«Случаи стационарного лечения в основном связаны с заболеваниями лиц старшего поколения. Также тяжёлые случаи заболевания с ИВЛ (искусственной вентиляцией лёгких) регистрируются у граждан, которые не получали вакцинацию по той или иной причине», – сообщила Ольга Балабкина.

По данным Управления Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия), за последние сутки в стационары республики госпитализировано 28 человек, или 6,6% от общего количества выявленных случаев за сутки. Из них 75,1% зарегистрировано в городе Якутске, в районах – 24,9%.

Вице-премьер подчеркнула, что единственным способом защиты от новой коронавирусной инфекции является вакцинация. В республике продолжается вакцинальная кампания для профилактики COVID-19. Прививка от коронавируса внесена в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям. Ольга Балабкина призвала поставить прививку и ревакцинироваться, особенно сотрудников предприятий, работающих с гражданами.

На сегодня первым компонентом вакцины от ковида привиты 651 976 человек, что составляет 90,9% взрослого населения республики. Ревакцинацию прошли 174 604 человека. Это 70% от количества лиц, у которых наступил срок ревакцинации.

«Остаются низкими уровни вакцинации и ревакцинации в Алданском, Верхоянском, Горном, Кобяйском, Мегино-Кангаласском, Мирнинском, Намском, Нерюнгринском, Оймяконском, Среднеколымском, Хангаласском улусах и в городе Якутске», – сообщила Балабкина.

Продолжает работать единый колл-центр. За минувшие сутки на номер «122» поступило и обработано 717 входящих звонков. Кроме того, на «горячую линию» здравоохранения поступило 166 звонков. Вице-премьер сообщила, что оперштаб постоянно мониторит время ожидания и дозвона по «горячей» линии.

В Якутии сохраняется высокий уровень тестирования на ковид. За последние сутки лабораториями республики проведено 3 597 исследований на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 2 456 783 теста. Медицинские организации Якутии полностью снабжены лекарственными препаратами для лечения ковида.

«В больницах республики имеется свободный коечный фонд. При случае выдачи направления для госпитализации и при возникновении проблем в тех случаях, когда доктора ставят в очередь на госпитализацию, предлагаем сразу звонить на горячую линию Минздрава республики, чтобы урегулировать этот вопрос», – резюмировала Ольга Балабкина. На сегодня свободно 24,9% из 370 развёрнутых ковидных коек.