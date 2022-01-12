Балабкина: При первых признаках ОРВИ примите меры для самоизоляции

При первых признаках ОРВИ необходимо принять меры для самоизоляции, вызвать врача, сдать тест на новую коронавирусную инфекцию. Об этом 12 января в ходе брифинга оперативного штаба по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции заявила заместитель Председателя Правительства Якутии Ольга Балабкина.

«Уровень распространения омикрона значительно выше. Кроме того, изменилась клиническая картина заболевания, в связи с чем ещё раз обращаю внимание на необходимости принятия мер по самоизоляции при первых признаках ОРВИ», – подчеркнула она.

Накануне на заседании президиума Координационного совета при Правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации под руководством председателя Правительства РФ Михаила Мишустина было отмечено, что в Москве уже появилось значительное количество заболевших штаммом «Омикрон». Между тем министр здравоохранения России Михаил Мурашко доложил, что совместное российско-итальянское исследование Центра Гамалеи и Института Спалланцани, показало, что ревакцинация пациентов «Спутником Лайт» даёт хорошую вирус-нейтрализацию и позволяет защитить от нового штамма COVID-19 – «омикрон».

Кроме того, вице-премьер сообщила, что от Управления Роспотребнадзора по республике поступают уведомления работодателям о том, чтобы на работу не допускались работники с признаками острых респираторных заболеваний.

По данным Управления Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия) за последние сутки в Якутии выявлено 108 случаев заболевания коронавирусом, в том числе заболел 21 ребёнок.

Из 87 взрослых, заболевших ковидом за последние сутки, непривитых 84, что составляет 97%. В стационарах получают лечение 443 пациентов, в том числе 397 – в состоянии средней тяжести. В тяжёлом состоянии находится 41 человек, из которых 40 пациентов не получили прививку от коронавируса, что составляет 98%. В отделениях реанимации в городе Якутске, в Хангаласском и Мирнинском районах врачи борются за жизнь пяти крайне тяжёлых больных.

По словам зампреда, наиболее сложная эпидемиологическая ситуация отмечается в Мегино-Кангаласском, Горном, Сунтарском районах и городе Якутске, в которых фиксируется увеличение новых выявленных случаев заболевания ковидом. Так, в Якутске за последние сутки выявлено 70 новых случаев коронавируса, в Мегино-Кангаласском – 11 случаев.

В республике продолжается кампания по вакцинации для профилактики COVID-19. «Несмотря на то, что учреждения здравоохранения во время новогодних каникул работали без выходных, снизилось количество людей, приходивших на прививку. Сейчас восстанавливаем объёмы по вакцинации», – сообщила Ольга Балабкина и призвала якутян активнее подходить на вакцинацию и ревакцинацию.

На 12 января первый компонент прививки получили 74,3 % взрослого населения республики.

Вице-премьер отметила, что в школах к работе с детьми допущены только вакцинированные учителя, прошедшие тестирование. «Учебный процесс осуществляется с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований», – акцентировала Ольга Балабкина.