Балабкина предложила решение для поиска пропавших без вести военнослужащих-якутян

7 ноября состоялась встреча заместителя председателя правительства Якутии Ольгой БАЛАБКИНОЙ с жёнами и матерями мобилизованных граждан, добровольцев-контрактников, участников специальной военной операции и бойцами отряда «Боотур».

«Глава Якутии Айсен НИКОЛАЕВ поставил перед нами задачу – не оставлять без внимания семьи военнослужащих, в кратчайшие сроки довести все меры поддержки, установленные в республике», – сказала Ольга Балабкина.

Многие семьи уже получили единовременные выплаты и другие меры поддержки. Сложность – в получении обратной связи с воинскими частями.

«Региональные меры поддержки производятся на основании данных от воинской части, куда прибыл мобилизованный. Списки из частей получаем самыми разными способами, в том числе командируем сотрудников министерств непосредственно в воинские части», – пояснила вице-премьер.

Из-за особого порядка получения сведений о бойцах, отправившихся на специальную военную операцию добровольцами, занимает продолжительное время. В данное время для уточнения списков добровольцев в город Ростов из Якутии направлены сотрудники администрации главы и правительства республики и Военного комиссариата.

Руководитель регионального исполкома ОНФ в Якутии Валерий ЛЮТЫЙ подчеркнул важность проактивного назначения мер поддержки военнослужащим и членам их семей, без запросов и лишних сборов документов.

«Действительно, много вопросов упирается во взаимодействии с Министерством обороны РФ, военкоматами. Важно выработать алгоритм взаимодействия, найти пути оперативного взаимодействия», – сказал он.

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Участники встречи задавали вопросы по дополнительным льготам военнослужащих и членам их семей, касающиеся установления кредитных и ипотечных каникул, приостановления списания долгов, а также льгот на оплату услуг ЖКХ, которые полагаются ветеранам боевых действий. По каждому вопросу, поступившему от участника встречи, даны ответы. Так, отвечая на вопросы, Ольга Балабкина предложила направить письма военному прокурору Российской Федерации для поиска военнослужащих-якутян, пропавших без вести. Также вице-премьер не исключила возможность распространения мер поддержки на сотрудников частных военных компаний (ЧВК).

Ряд вопросов задан по выплатам для раненых. Как оказалось, госпиталь не всегда указывает степень ранения военнослужащих, а суммы выплат разнятся по степени тяжести ранения. Также осуществляются выплаты для родных и близких, выезжающих для ухода за раненым родственником. Ольга Балабкина подчеркнула, что с военными госпиталями по подтверждению степени ранений будет отрабатывать Минтруд Якутии. В частности, для координации этих вопросов в госпиталях Москвы командируется главный врач Якутской городской больницы № 3 Светлана ДАВЫДОВА.

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«Состоялся диалог, который помог лучше понять проблемы, с которыми сталкиваются военнослужащие и члены их семей. Хорошо, что ряд проблем удалось разрешить на месте, некоторые вопросы требуют рассмотрения на федеральном уровне. Историю каждой семьи будем рассматривать в индивидуальном порядке, а такие встречи готова проводить по мере поступления запросов от участников СВО и их родных», – сказала Ольга Балабкина.

На вопросы участников встречи также ответили министр труда и социального развития республики Елена ВОЛКОВА, министр здравоохранения Якутии Лена АФАНАСЬЕВА, командир отряда «Боотур» Александр КОЛЕСОВ, представители прокуратуры республики и Военного комиссариата.