Балабкина озвучила количество заболевших коронавирусом

В республике на 1 апреля 2021 года выявлено 29 случаев новой коронавирусной инфекции. Из них в городе Якутске зафиксировано 18 случаев, в Алданском, Верхоянском, Чурапчинском районах – по 2, Аллаиховском, Вилюйском, Кобяйском, Мирнинском, Нерюнгринском районах – по одному случаю. Об этом в ходе традиционного брифинга регионального оперштаба сообщила заместитель председателя правительства республики Ольга БАЛАБКИНА.

За сутки лабораториями республики проведено 1 778 исследований на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 1 010 634 теста на COVID-19.

Продолжается вакцинация против новой коронавирусной инфекции. По состоянию на 1 апреля в республику поступило всего 67 612 доз вакцины против коронавирусной инфекции. Первую дозу вакцины получили 58 064 человек. Последствия после проведенной вакцины не наблюдаются.

Вице-премьер напомнила, что в соответствии с указом главы Якутии от 31 марта в республике продлены ограничительные меры по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции по 30 апреля 2021 года включительно. Сохраняется режим самоизоляции для работающих и не работающих лиц старше 65 лет и граждан, имеющих хронические заболевания. Также в республике сохраняются масочный режим и соблюдение социальной дистанции.

31 марта принято Постановление Правительства Российской Федерации № 494 о продлении срока действия Временных правил оформления листков нетрудоспособности на федеральном уровне для работающих лиц старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями. В связи с этим вышеуказанные граждане при условии соблюдения режима самоизоляции из-за распространения новой коронавирусной инфекции могут продолжать получать электронные больничные. Они вправе выйти на работу лишь только после вакцинации. При этом работодатель создает все условия для их работы.

С 1 апреля увеличивается допустимая загрузка зрительного зала до 75% в Домах культуры, культурно-досуговых организациях при репертуарных показах спектаклей и концертных программ по аналогии с кинотеатрами, театрами и концертными организациями.

Смягчены нормы по дистанцированию между столами в предприятиях общественного питания и банкетных залах – расстояния между столами сокращены до 1,5 метров (для сравнения, ранее дистанция составляла 2 метра).