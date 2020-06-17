Балабкина отметила мужество салбанцев

Ольга Балабкина: при признаках острого респираторного заболевания очень важно раннее обращение в медицинские организации

Вице-премьер Якутии Ольга Балабкина, комментируя текущую ситуацию, отметила, что в республике на 17 июня зарегистрировано 3290 подтвержденных случаев COVID-19. Из них за последние сутки выявлен 91 новый случай, в том числе 70 – в г. Якутске, по 4 – в Мегино-Кангаласском, Намском и Усть-Алданском улусах, 3 – в Ленском районе, 2 – в Верхневилюйском улусе, по одному случаю – в Амгинском, Вилюйском, Горном, Томпонском улусах.

За сутки из больниц выписались 133 человека. За весь период выздоровело 2 089 пациентов. «Это действительно большое количество выздоровевших, что составляет 63% от общего числа подтвержденных случаев коронавируса территориальным управлением Роспотребнадзора», – заявила заместитель председателя Правительства.

На 17 июня зарегистрировано 2600 больных в городе Якутске, что составляет около 79% от всех заболевших на территории республики.

Ольга Балабкина заострила внимание на то, что происходит определенное смещение заболевания и вируса в районы республики. «Это связано с двумя позициями. Во-первых, с существенным увеличением миграции внутри республики, связанной с летним отдыхом, и, во-вторых, с перемещениями, связанными с выполнением производственных работ на территории муниципальных образований. В ряде районов лица, которые привезли инфекцию, приехали на строительство дорог, домов и иных объектов», – сказала заместитель руководителя оперштаба.

Вице-премьер подчеркнула, что руководство республики приняло принципиальное решение – не прекращать строительство социальных объектов. «Для этого со стороны органов государственной власти республики, в том числе оперштабами, были четко определены алгоритмы, по которым привлекается рабочая сила на территории районов. Но вирус достаточно коварный, независимо от того, что мы принимаем все меры, проводим обсервацию, ведем переговоры с подрядчиками об условиях обсервации, заключаем договора на обсервацию с районами для тех, кто приезжает на стройки. Люди приезжают с соответствующими документами об отрицательных анализах. Но вирус иногда проявляется, дает положительный результат при тестировании. В этом случае сразу происходит локализация места выявления инфекции», – отметила Ольга Балабкина.

Заместитель председателя правительства напомнила, что дети, приезжающие к своим родным в населенные пункты в районах, обязательно должны находиться под профилактическим наблюдением, начиная с беседы с медиками, завершая возможно назначением витаминов для профилактики любых вирусных заболеваний. «Такого действительно никогда не было. Это необходимо для поддержки здоровья детей и сохранения стабильности санитарно-эпидемиологической ситуации в населенных пунктах. Сейчас фактически для всех районов республики характерно заболевание ОРВИ, тесты стали показывать коронавирусную инфекцию. Очень важно раннее обращение в медицинские организации. При признаках острого респираторного заболевания, различного рода недомоганиях нужно сразу вызывать скорую помощь, не заниматься самолечением», – сказала вице-премьер.

По словам Ольги Балабкиной, нагрузка на скорую помощь в медорганизациях, где бы они находились в районах или в городе Якутске, достаточно большая. Скорая помощь в городе Якутске работает в полном составе бригад независимо от того, что были определенные сложности две недели назад, которые урегулированы. Все бригады работают по четкому графику оперативно. При этом достаточно много времени уходит на санобработку машины и подготовку экипажа после выезда к ковидному больному.

Вице-премьер проинформировала о том, что задействованы все компьютерные томографы на территории республики и помощь оказывается в полном объеме. Под особым контролем Главы республики находится наличие противовирусных препаратов в аптеках республики. На оперштабе ежедневно отчитываются о наличии их в аптеках по каждому муниципалитету.

Заместитель председателя оперштаба сообщила, что в лабораториях в первую очередь тестируют контактных лиц и тех, кто обращается в больницы с признаками острого респираторного заболевания. «Обращения граждан и вопросы, которые возникают в связи с поездками, поступлением на работу, говорит о том, что нам необходимо пересмотреть систему тестирования граждан», – сказала вице-премьер.

Ольга Балабкина обратила внимание на то, что сегодня на оперштабе обсужден вопрос о работе парикмахерских, пунктов оказания бытовых услуг за эти три дня. «По информации министерства предпринимательства пока достаточно сложно идет применение норм нового госстандарта. Еще раз обращаю внимание всех на то, что по старым стандартам работать нельзя. Необходимо в обязательном порядке соблюдать все требования, которые предъявляет Роспотребнадзор», – подчеркнула вице-премьер.

Также сегодня рассмотрены вопросы организации безопасного проведения ЕГЭ и Общероссийского дня голосования.

Ольга Балабкина отметила, что карантин в Салбанцах будет снят. «Я очень благодарна жителям Намского улуса, Салбанского наслега. Они проявили мужество и, не нарушая режим, сделали все для того, чтобы выздороветь и пережить изоляцию», – сказала вице-премьер.

На территории села Хонгор-Бие (Салбанцы) в Салбанском наслеге Намского района с 00:00 часов 18 июня режим карантина снимается. Соответствующий указ подписал глава республики Айсен Николаев.



