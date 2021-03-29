Балабкина о ситуации с COVID-19

Сегодня, 29 марта, заместитель председателя правительства Ольга БАЛАБКИНА сообщила о текущей ситуации по новой коронавирусной инфекции в Якутии. За сутки в регионе зарегистрировано 26 новых случаев COVID-19: Якутск 19 случаев; За все время в республике зарегистрировано 33410 случаев заболевания COVID-19. 545 человек умерло.

Фото: SakhaLife.ru. Источник: Сетевое издание SakhaLife.ru.

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