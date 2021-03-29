29.03.2021
12:05
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Коронавирус

Балабкина о ситуации с COVID-19

Сегодня, 29 марта, заместитель председателя правительства Ольга БАЛАБКИНА сообщила о текущей ситуации по новой коронавирусной инфекции в Якутии.

За сутки в регионе зарегистрировано 26 новых случаев COVID-19:

  • Якутск 19 случаев;

За все время в республике зарегистрировано 33410 случаев заболевания COVID-19.

545 человек умерло.

Фото: SakhaLife.ru.
Источник: Сетевое издание SakhaLife.ru.
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