Балабкина о ситуации с COVID-19

Сегодня, 14 апреля, заместитель председателя правительства Ольга БАЛАБКИНА сообщила о текущей ситуации по новой коронавирусной инфекции в Якутии.

За сутки в регионе зарегистрировано 30 новых случаев COVID-19:

Якутск 19 случаев;

Алданский, Томпонский, Усть-Алданский районы по 2 случая;

Мегино-Кангаласский, Нюрбинский, Таттинский, Хангаласский, Чурапчинский районы по 1 случаю.

За все время в республике зарегистрировано 33961 случай заболевания COVID-19.

578 человек умерло.

За сутки лабораториями республики проведено 1626 исследований на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 1 027 748 теста.

По состоянию на 14.04.2021 в республику поступило всего 110 812 доз вакцин против коронавирусной инфекции.

Первую вакцинацию получили – 84 010 человек, в том числе за сутки — 4192. Вторую вакцинацию получили – 53 628 человек, в том числе за сутки – 39.

Из числа вакцинированных 19 418 граждан старше 60 лет получили первую вакцинацию, вторую – 12 132.

Использовано 76,4 % от поступившей в республику вакцины.