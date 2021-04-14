Балабкина о ситуации с COVID-19
Сегодня, 14 апреля, заместитель председателя правительства Ольга БАЛАБКИНА сообщила о текущей ситуации по новой коронавирусной инфекции в Якутии.
За сутки в регионе зарегистрировано 30 новых случаев COVID-19:
- Якутск 19 случаев;
- Алданский, Томпонский, Усть-Алданский районы по 2 случая;
- Мегино-Кангаласский, Нюрбинский, Таттинский, Хангаласский, Чурапчинский районы по 1 случаю.
За все время в республике зарегистрировано 33961 случай заболевания COVID-19.
578 человек умерло.
За сутки лабораториями республики проведено 1626 исследований на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 1 027 748 теста.
По состоянию на 14.04.2021 в республику поступило всего 110 812 доз вакцин против коронавирусной инфекции.
Первую вакцинацию получили – 84 010 человек, в том числе за сутки — 4192. Вторую вакцинацию получили – 53 628 человек, в том числе за сутки – 39.
Из числа вакцинированных 19 418 граждан старше 60 лет получили первую вакцинацию, вторую – 12 132.
Использовано 76,4 % от поступившей в республику вакцины.
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