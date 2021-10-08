Балабкина назвала лучшую защиту для детей от COVID-19

На сегодня в Якутии у 160 пациентов тяжёлое течение новой коронавирусной, из них два ребёнка, 37 человек подключены к аппаратам ИВЛ. Об этом 8 октября во время брифинга оперативного штаба республики по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции. сообщила заместитель председателя правительства региона Ольга БАЛАБКИНА.

«Дети сегодня составляют 20% от заболевших новой коронавирусной инфекцией как в амбулаторных, так и в стационарных условиях», –отметила вице-премьер и добавила, что сегодня во второй половине дня городская санитарно-эпидемиологическая комиссия примет решение о продлении карантина по ОРВИ.

За последние сутки по информации Управления Роспотребнадзора по РС(Я), в республике зафиксировано 238 новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. В Якутске зарегистрировано 125 случаев (52,5%) заболевания ковидом, в Таттинском районе – 12 случаев, Мегино-Кангаласском – 11, Алданском, Ленском районах – по 9, Сунтарском – 8, Кобяйском – 6, Амгинском, Вилюйском, Намском – по 5, Булунском, Мирнинском, Томпонском, Чурапчинском – по 4, Верхоянском, Нерюнгринском, Нижнеколымском, Оймяконском, Усть-Майском, Хангаласском – по 3, Верхневилюйском, Горном, Среднеколымском – по 2, Верхнеколымском, Усть-Алданском и Эвено-Бытантайском районах – по одному случаю.

По словам вице-премьера, сложная ситуация наблюдается в Мегино-Кангаласском районе, где зафиксировано 11 случаев. Ухудшение эпидемиологической обстановки связано с миграцией населения: много людей проезжают через этот район или непосредственно приезжают в улус. Сложная ситуация также сохраняется в Таттинском улусе, где за последние сутки выявлено 12 новых больных. Новые случаи заболевания COVID-19 в Ленском и Алданском районах связаны с привлечением на работу новых сотрудников. «Ситуация стабилизируется в Сунтарском улусе, выявленные там на сегодня 8 случаев заражения коронавирусом связаны с небольшими населёнными пунктами», – пояснила зампред.

Вице-премьер подчеркнула, что к особой группе риска относятся пациенты старше 60 лет, не получившие вакцину против коронавирусной инфекции. «Из 100 летальных случаев 86% приходится на граждан старше 60-и лет», – сказала Ольга Балабкина и призвала получить прививку от коронавируса.

Первый этап вакцинации от COVID-19 в республике прошли 357 372 человека, вторую вакцину получили 336 348 человек, ревакцинировано – 13 840.

От гриппа привито 86 тысяч человек, что составляет около 9% населения. «Такое количество привитых от гриппа приведёт к возможным вспышкам заболевания, в связи с чем приглашаем вас на вакцинальные пункты учреждений здравоохранения для получения прививки от гриппа. Для получения коллективного иммунитета в республике нужно привить 80% взрослого населения. Нужно нарастить темпы вакцинации», — сказала Ольга Балабкина.

По данным Балабкиной, на сегодня вакцинировано 67 681 человек старше 60-и лет, что составляет 47,8% от общего количества лиц старше 60 лет. «Обращаюсь к жителям республики – для защиты старшего поколения, бабушек и дедушек, матерей и отцов вакцинируйтесь сами и провакцинируйте своих родных», – призвала вице-премьер.

Ольга Балабкина напомнила, что главой Якутии Айсеном НИКОЛАЕВЫМ установлен режим повышенной готовности по 31 октября 2021 года включительно. Указом Ил Дархана утверждены меры по недопущению распространения ковида, в том числе по соблюдению масочного режима и норм социального дистанцирования. Учреждения культуры и спорта, музеи, выставочные залы и иные организации продолжают работать по своему репертуарному плану при соблюдении всех профилактических мер, в том числе с наполнением залов на 50%.