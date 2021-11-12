Балабкина: люди 60+ особо уязвимы

Особо уязвимыми при заболевании новой коронавирусной инфекцией являются люди пожилого возраста. Поэтому не вызывает сомнения, что лица старше 60 лет должны прививаться против СOVID-19 в первую очередь.

«Большинство пациентов, находящихся на больничных койках – люди старшего возраста, не получившие прививку от коронавируса. Поэтому призываю пожилых людей обязательно пройти процедуру вакцинации», — сказала в ходе традиционного брифинга республиканского оперативного штаба по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции вице-премьер, заместитель руководителя оперштаба Ольга Балабкина.

На 12 ноября 2021 года первый компонент прививки от коронавируса в Якутии получили 83 576 лиц старше 60. Это составляет 59% от их общего количества.

Получили прививку первым компонентом 432 288 якутян, что составляет 60,3% взрослого населения республики, ревакцинировано 41 149 человек.

В Якутии продолжается вакцинальная кампания против гриппа. Прививки от гриппа получили около 252 тысяч человек, что составляет 43,6% от планового показателя, и 113 тысяч детей (52,3% от плана). «Важно не допустить смешивания вирусов гриппа и новой коронавирусной инфекции, поэтому призываю привиться и от гриппа», – подчеркнула Ольга Балабкина.

Санитарно-эпидемиологическая обстановка в республике остаётся напряжённой. За последние сутки по данным Управления Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия) выявлено 287 новых случаев COVID-19. В Якутске зафиксировано 143 случая заболевания коронавирусом.

«В Алданском, Мегино-Кангаласском, Мирнинском и Хангаласском районах зарегистрировано по 15 случаев, в связи с чем даны установки районным штабам этих улусов по усилению контроля за соблюдением ограничительных мер», – отметила зампред.

В Нюрбинском районе на 12 ноября выявлено 13 новых случаев ковида, в Нерюнгринском – 12, Оленекском – 9, Вилюйском и Оймяконском – по 8 случаев. От одного до семи случаев зарегистрировано в 10-и районах республики.

«Наиболее напряжённая санитарно-эпидемиологическая ситуация в Олекминском, Оймяконском, Мегино-Кангаласском, Нюрбинском, Намском и Хангаласском районах, соответственно оказание медицинской помощи и соблюдение санитарно-эпидемиологических норм помимо районных оперативных штабов находится на контроле республиканского оперштаба», – сообщила вице-премьер.

В медицинских учреждениях в тяжёлом состоянии находятся 138 человек, в том числе 39 человек – на аппарате искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ).

Ольга Балабкина особо подчеркнула о необходимости соблюдения ограничительных мер, установленных указом главы Якутии Айсена Николаева для не допущения распространения коронавируса на территории республики, в том числе по допуску в места массового скопления граждан по системе QR-кодов.