12.04.2021
12:03
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Коронавирус

Балабкина: Коронавирус идет в районы

Сегодня, 12 апреля, заместитель председателя правительства Ольга БАЛАБКИНА сообщила о текущей ситуации по новой коронавирусной инфекции в Якутии.

За сутки в регионе зарегистрировано 29 новых случаев COVID-19:

  • Якутск 15 случаев;
  • Алданском, Мегино-Кангаласском, Мирнинском, Нерюнгринском районах по 2 случая;
  • Вилюйском, Нюрбинском, Сунтарском, Таттинском, Томпонском, Чурапчинском районах по 1 случаю.

Коронавирус за последние две недели распространился в районы республики, в том числе и отдаленные.

За сутки лабораториями республики проведено 672 исследований на коронавирусную инфекцию.
Всего с начала пандемии обработано 1 025 956 тестов.

За все время в республике зарегистрировано 33903 случая заболевания COVID-19.

576 человек умерло.

По состоянию на 12.04.2021 в республику поступило всего 110 812 доз вакцин против коронавирусной инфекции.
На 12.04.2021г получили первую вакцинацию – 77 072 человека, в том числе за сутки — 2226. Вторую вакцинацию получили – 53 541 человек, в том числе за сутки – 2.
Из числа вакцинированных старше 60 лет получили первую вакцинацию — 17 782, вторую вакцинацию – 12 095.
Использовано 70,1 % от поступившей в республику вакцины.

Фото: SakhaLife.ru.
Источник: Сетевое издание SakhaLife.ru.
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