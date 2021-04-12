Балабкина: Коронавирус идет в районы

Сегодня, 12 апреля, заместитель председателя правительства Ольга БАЛАБКИНА сообщила о текущей ситуации по новой коронавирусной инфекции в Якутии.

За сутки в регионе зарегистрировано 29 новых случаев COVID-19:

Якутск 15 случаев;

Алданском, Мегино-Кангаласском, Мирнинском, Нерюнгринском районах по 2 случая;

Вилюйском, Нюрбинском, Сунтарском, Таттинском, Томпонском, Чурапчинском районах по 1 случаю.

Коронавирус за последние две недели распространился в районы республики, в том числе и отдаленные.

За сутки лабораториями республики проведено 672 исследований на коронавирусную инфекцию.

Всего с начала пандемии обработано 1 025 956 тестов.

За все время в республике зарегистрировано 33903 случая заболевания COVID-19.

576 человек умерло.

По состоянию на 12.04.2021 в республику поступило всего 110 812 доз вакцин против коронавирусной инфекции.

На 12.04.2021г получили первую вакцинацию – 77 072 человека, в том числе за сутки — 2226. Вторую вакцинацию получили – 53 541 человек, в том числе за сутки – 2.

Из числа вакцинированных старше 60 лет получили первую вакцинацию — 17 782, вторую вакцинацию – 12 095.

Использовано 70,1 % от поступившей в республику вакцины.