Балабкина: дети, выезжающие на отдых, будут под обязательным наблюдением

Количество случаев заражения коронавирусом продолжает расти не только в Якутске, но и в районах республики. Об этом на традиционном брифинге с журналистами сообщила заместитель руководителя регионального оперштаба, вице-премьер республики Ольга Балабкина.

За последние сутки в Якутии выявлено 70 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, из них 60 зарегистрировано в городе Якутске, по три случая – в Алданском и Намском районах и по одному случаю – в Амгинском, Верхневилюйском, Нюрбинском и Мирнинском районах.

Как отметила Ольга Балабкина, это те случаи, которые уже вошли в официальную статистику Управления Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия). Отмечается, что информация, которая появляется в тех или иных сообщениях, не подтверждена в Роспотребнадзоре Российской Федерации.

«Сейчас мы наблюдаем динамику распространения вируса среди местных жителей. Для сельских районов это связано с приездом родственников из города, для промышленных – с контактами ранее выявленных больных, работающих в добывающих предприятиях. Оперативные штабы реагируют на местах и принимают меры, учитывая районные особенности», – отметила Ольга Балабкина.

Как сообщалось ранее, глава Якутии дал поручение минздраву республики совместно с руководителями муниципальных образований провести обязательное профилактическое медицинское наблюдение тех детей, которые приезжают в районы на летние каникулы.

Ольга Балабкина призвала жителей республики строго придерживаться всех установленных мер профилактики, для того чтобы не допустить нарушения благополучной эпидситуации, сложившейся в семье и, соответственно, уберечь детей от коронавируса.

Вице-премьер республики особо подчеркнула, что, несмотря на непростые условия, связанные с пандемией, в республике не было приостановлено оказание экстренной медицинской помощи.

«Якутия – один из тех субъектов России, в которых оказание экстренной помощи не было приостановлено. Мы уверены, что в ближайшее время в медучреждениях откроются и плановые приёмы», – подчеркнула вице-премьер.

За весь период в республике коронавирус диагностирован у 2968 человек, из них выздоровели 1731.