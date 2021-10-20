Балабкина: Дети не могут посещать общественные места самостоятельно

20 октября, Ольга Балабкина, заместитель Председателя Правительства РС(Я), на брифинге сообщила, что текущая эпидситуация в Якутии остается напряженной.

За последние сутки по данным Управления Роспотребнадзора по РС(Я) в республике выявлено 276 новых случаев коронавирусной инфекции, в том числе в Якутске – 137 случаев.

Вирус зафиксирован в районах Якутии: Мегино-Кангаласский – 14 случаев, Мирнинский, Намский – по 11 случаев, Оймяконский — 10 случаев, Алданский, Чурапчинский – по 9 случаев, Нерюнгринский — 8 случаев.

От одного до семи новых случаев зарегистрировано в 18 районах.

Наиболее напряженная эпидемиологическая ситуация складывается Верхневилюйском, Вилюйском, Намском, Мегино-Кангаласском, Усть-Алданском и Хангаласском районах.

Ольга Балабкина указала на то, что в районах со сложной эпидситуцией необходимо в первую очередь усиливать темпы вакцинации.

Не сокращается число тяжелых больных. На текущий момент на лечении в тяжелом состоянии находятся 186 пациентов, из них подключены к аппаратам ИВЛ 46 человек.

В республике продолжается вакцинация против коронавирусной инфекции. Первую вакцину получили более 370 тысяч человек. Это 51,6% от общего количества взрослого населения Якутии. Первой вакциной привиты 70,5 тысяч якутян старше 60 лет.

Ревакцинировано 19 293 человека.

«На сегодняшний день вакцина имеется в достаточном количестве во всех районах», — сказала Ольга Балабкина и призвала якутян активно прививаться против опасного вируса. Вице-премьер подчеркнула, что вакцина от COVID-19 – это наиболее эффективная защита от тяжелых осложнений заболевания.

Также в регионе продолжается вакцинация против гриппа. Привито более 150 тысяч человек, это 15,5 % от населения республики.

Ольга Балабкина обратила особое внимание на то, что с сегодняшнего дня поэтапно запускается пропускная система в общественные учреждения по предъявлению QR-кодов о получении вакцины против ковида или перенесении заболевания.

Вице-премьер разъяснила, что дети не могут посещать общественные учреждения самостоятельно. Если ребенок не находится на дистанционном обучении, то может пройти в учреждение в сопровождении родителя, который должен предъявить соответствующий QR-код.