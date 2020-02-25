Байкеры и спасатели посадят деревья

Сотрудники Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия) совместно с членами Якутского отделения Всероссийского мотоклуба «Ночные Волки» примут участие во Всероссийской акции «Русский лес», приуроченной к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и 30-летию создания МЧС России. Вопросы организации и проведения мероприятия обсудили на минувшей неделе на совещании в Главном управлении.

– Основная цель мероприятия – восстановление лесного массива пострадавшего от природных пожаров, а также объединение граждан, неравнодушных к проблеме лесных пожаров в России, – сообщил Виктор КОПЫЛОВ, президент Якутского отделения Всероссийского мотоклуба «Ночные Волки».

По итогам совещания проведение акции запланировано во второй декаде мая 2020 года, предварительным местом высадки леса станет 44 км Вилюйского тракта, г. Якутск. К высадке будет подготовлено около 3 тыс. саженцев. Площадь, на которой высадят лес, составит около 3 гектар.

– Главное управление примет активное участие в организации акции «Русский Лес» и предоставит все необходимое для проведения данного мероприятия. Уверен, что общими усилиями мы внесем значительный вклад в восстановлении леса пострадавшего от огня, – отметил генерал-майор внутренней службы Павел ГАРИН, начальник Главного управления МЧС России по РС (Я).

Добавим, что в акции «Русский Лес», планируется привлечь республиканские министерства, ведомства, муниципалитеты и общественные организации. Кроме того принять участие в акции сможет любой желающий. Подробнее за информацией о проведении акции «Русский Лес» следите на сайте Главного управления, а также на сайте Русскому Лесу Быть.рф.