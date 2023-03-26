«Байанай-2023»: охотники состязались в меткости и ловкости

В рамках мероприятий, посвященных Году труда и Году сельского хозяйства, в с. Ой состоялось соревнование охотников «Байанай-2023».

Сборка и разборка автомата, стрельба из различных видов оружия, охотничья эстафета, и многое другое — участники соревнования испытали на себе силу, выносливость, смекалку и ловкость.

Было четыре команды из трёх наслегов района — Немюгинского, 2-Жемконского и 1-Жемконского. В упорной борьбе первое и второе места заняли команды из Немюгинского наслега, на третьем месте команда из с. Кердем.

Для участия в Республиканском этапе «Байанай-2023». который состоится 1 апреля в с.Намцы Намского улуса, будет сформирована сборная команда Хангаласского улуса из числа лучших по всем видам соревнования.

Победители награждены сертификатом от имени главы Хангаласского улуса на сумму 25 000₽, призеры — от ДСХ Хангаласского улуса сертификатом на сумму 15 000₽ и 10 000₽ соответственно, а также было множество призов по этапам и номинациям.



Спонсоры и организаторы: общество охотников Немюгинского наслега, ООО «Хаҥалас аква», ИП Жирков Е.С., ИП Петров С.И., ИП Борисов М.С., СХПК «Аргыс», ИП Парфенова И.В., Депутат Ил Түмэн Семенов Д.Д., Депатрамент охоты и экологии, Департамент сельского хозяйства и Управление ФКиС Хангаласского улуса.

Источник: газета Хангалас