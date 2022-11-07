07.11.2022
23:50
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Общество

Бабушки вспомнили молодость: Кадриль, краковяк, шейк, твист и не только…

6 ноября в Доме дружбы народов им. А.Е. Кулаковского состоялся праздничный вечер республиканской общественно-политической еженедельной газеты «Кыым», посвященный 105-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции. Газета «Кыым» является старейшей и самой читаемой газетой Республики, обладающая титулом самой многотиражной газеты России на национальном языке. К слову сказать, подобное мероприятие проводится редакцией газеты для своих подписчиков каждый год в день Народного единства.

В этот день бабушки и дедушки кружились в вальсе, смотрели выступления звезд эстрады и творческих коллективов. А как сами танцевали шейк и краковяк! Сколько задора и огня! Да. действительно, кадриль, полька, краковяк, вальс — старинные народные танцы 19 века!
Их можно танцевать и сегодня! Их интересно танцевать сегодня! И их нужно танцевать сегодня!

Милые бабушки заряжали своим оптимизмом и танцами всех вокруг. И категорически против того, чтобы их называли пожилыми или пенсионерами. Эти «термины» точно не про них. Потому что танцы не имеют возраста. Это как любовь. Любовь на всю жизнь!

Фото: видео тгк Кыым
Источник: сетевое издание SAKHALIFE.RU

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