Бабушки вспомнили молодость: Кадриль, краковяк, шейк, твист и не только…

6 ноября в Доме дружбы народов им. А.Е. Кулаковского состоялся праздничный вечер республиканской общественно-политической еженедельной газеты «Кыым», посвященный 105-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции. Газета «Кыым» является старейшей и самой читаемой газетой Республики, обладающая титулом самой многотиражной газеты России на национальном языке. К слову сказать, подобное мероприятие проводится редакцией газеты для своих подписчиков каждый год в день Народного единства.

В этот день бабушки и дедушки кружились в вальсе, смотрели выступления звезд эстрады и творческих коллективов. А как сами танцевали шейк и краковяк! Сколько задора и огня! Да. действительно, кадриль, полька, краковяк, вальс — старинные народные танцы 19 века!

Их можно танцевать и сегодня! Их интересно танцевать сегодня! И их нужно танцевать сегодня!

Милые бабушки заряжали своим оптимизмом и танцами всех вокруг. И категорически против того, чтобы их называли пожилыми или пенсионерами. Эти «термины» точно не про них. Потому что танцы не имеют возраста. Это как любовь. Любовь на всю жизнь!