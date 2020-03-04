Бабушка Маикка – охотница из Садынских земель

Женщина-охотник достаточно редкое явление. К международному форуму женщин-охотниц, который состоится в августе этого года в Якутске, хочется вспомнить о сильной женщине – охотнице, промысловике-Марии Степановне Саввиновой. Самые опытные охотники Мирнинского района с теплом и уважением вспоминают о ней, помнят ее как опытного удачливого охотника, наравне с мужчинами исполняющей нормативы по заготовке пушнины.

В последние годы жизни Мария Семеновна охотилась в составе родовой общины «Барагат». Статью о Марии Степановне, по просьбе Мирнинского комитета государственного экологического надзора подготовила Игнатьева Елизавета Петровна – руководитель музея «Садын», с. Сюльдюкар Мирнинского района.

Бабушка Маикка. Так звали мы, дети, Марию Степановну Саввинову. Она была для нас доброй бабушкой, искренне радовалась при встрече с нами, разговаривала как со взрослыми.

М.С. Саввинова — уроженка этих мест, с. Сюльдюкар, Садынского национального эвенкийского наслега. Родилась в 1928 году в местечке «Бюрюлях», которая находилась около Айхальской трассы. Она – эвенка из рода Бырангат. Ее родители были охотниками, оленеводами. Мать, братья и старшие сестры, были тоже связаны с оленями. А отца звали Сонор Ыстапаан, что в переводе означает «Следопыт Степан».

Удивительной женщиной нарекают сюльдюкарцы Марию Степановну. Она была профессиональным охотником-промысловиком, оленеводом. До 90-летия, до последнего часа своей жизни, ходила в лес на охоту. Она одна в наслеге держала стада оленей, в стаде было около 30 оленей. Так она и жила бы с оленями, но однажды, осенью 2007 года, все стадо увел с собой вожак диких оленей, такое бывает в оленеводстве. Она долго горевала по поводу потери оленей, но восполнить утерю было нечем.

13-летней девочкой, в 1941 году, вступила она на свою охотничью тропу. Как все дети тайги, Мария Степановна научилась рано премудростям кочевой жизни – выслеживать зверя, метко стрелять, пасти оленей, кочевать, ставить чум. Не раз ей приходилось по нескольку суток искать потерявшихся в тайге оленей, не одну тысячу километров прошла она со стадом в поисках сочного ягеля, мест, где меньше гнуса. Внимательные глаза ее различали на снегу едва приметные отметинки, следы зверей, азбуку следов она освоила отлично. Она уходила с рассветом на охотничий промысел, с наступлением сумерек — возвращалась. Ей запомнился один промысловый сезон. Мария Степановна ехала верхом на олене, за плечом малокалиберная винтовка, на второго оленя навьючены сумки с капканами. Первый же день промысла изрядно походила и насторожила более полусотни капканов. Лайка легко бежала впереди, вдруг раздался лай. Она тут же стегнула оленя. На высокой лиственнице увидела черно-бурого соболя. Мария Степановна проворно соскочила с оленя подбежала к дереву, вскинула ружье и, прицелившись, выстрелила. Соболь рухнул вниз. В первый же день она добыла два соболя. И этот сезон – 1965 года был очень удачным. Она сдала государству 64 соболя.

За выдающиеся успехи в охотничьем промысле она награждена медалью «За доблестный труд», званием «Охотник — чемпион девятой пятилетки».

За всю свою долгую жизнь она работала не только охотником- промысловиком, но и приходилось ей работать, как все колхозницы, и на ферме — телятницей, и на звероферме разводила черно-белых лисиц. Также возила сено, дрова на ферму на оленьих нартах. Где бы Мария Степановна не работала, она всегда добивалась высоких результатов. К сожалению, немного она не дожила до 90-летия. Мы запомнили ее доброй бабушкой, человеком со щедрой душой, с редкой выносливостью, трудолюбием и жизнелюбием.

