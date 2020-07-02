Бабушка Дарья обещала снять порчу

Двое жителей Алданского района стали жертвами мошенников. Так, в ОМВД России по Алданскому району обратилась 56-летняя местная жительница. Женщина пояснила, что на одном из интернет-сайтов нашла объявление о предоставлении услуг знахаря. Связавшись по указанному телефону со «знахаркой», которая представилась бабушкой Дарьей, потерпевшая рассказала ей о том, что её сын страдает проблемами со здоровьем.

«Бабушка Дарья» сразу диагностировала у него порчу и пообещала снять её за 15 000 рублей, на что женщина согласилась. В процессе дальнейшего общения в WhatsApp лжезнахарка сообщила, что порча есть также и на женщине, а чтобы от неё избавиться, нужно отправить «бабушке Дарье» купюры, которые та заговорит и вышлет обратно деньги, заряженные целительной силой. При этом эффект от обряда увеличивался пропорционально отправленной «магической» суммы на выбор – 33 000, 66 000 или 99 000 рублей. Поверив в чудесное исцеление, доверчивая женщина отправила 99 000 рублей. Затем с обрядом «что-то пошло не так», и «знахарка» еще несколько раз просила перечислить разные суммы. Всего потерпевшая отправила «бабушке Дарье» 213 000 рублей, но, не получив обратно «целительных» купюр, женщина поняла, что её обманули, и обратилась в полицию.

Также в полицию Алданского района поступило заявление от 49-летнего мужчины. Как пояснил потерпевший, он разместил на сайте «Авито» объявление о продаже своей кожаной куртки-косухи за 25 000 рублей. На объявление откликнулся пользователь сайта под именем Сергей. Затем в ходе переписки выяснилось, что под мужским именем с ним переписывается девушка Елена якобы из г. Якутска. Покупательница написала, что хочет приобрести куртку для своего супруга, и они договорились осуществить сделку через приложение «Авито-доставка».

Девушка отправила по WhatsApp скриншот, подтверждающий произведенную ей оплату, и ссылку на сайт http://transfer.avitoz.ru, пояснив, что перейдя по данной ссылке, продавец получает свои деньги. Ничего не заподозрив, мужчина перешел по ссылке, ввел в «окне» данные своей банковской карты, после чего ему стали поступать смс с кодом подтверждения операции на сумму 25 250 рублей. Думая, что это поступление денег за проданную куртку, мужчина вводил код, но ему поступало уведомление о том, что на карте недостаточно средств. Затем он по телефону сообщил покупательнице, что деньги ему не поступают, а баланс карты как был 11 602,35 рублей, так и остается.

Тогда девушка предложила «разбить» свой платеж и отправила новые ссылки. Снова, ничего не подозревая, мужчина перешел по ссылкам, ввел данные и коды из смс-сообщений, после чего с его банковской карты произошло списание 10 000 рублей. А лжепокупательнца перестала выходить на связь.

Полиция предупреждает: при размещении объявлений на сайтах в сети «интернет» будьте готовы к тому, что с вами могут связаться мошенники, готовые любым путем выманить у вас деньги. Будьте осторожны и благоразумны. При появлении малейших сомнений, незамедлительно прекращайте общение и не совершайте никаких банковских операций со своими денежными средствами.