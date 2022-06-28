Бабочки Якутии. Здесь живут самые крупные и уникальные в России

На земле бабочки появились очень давно, раньше цветковых растений с которых они питаются нектаром.Это одни из самых красивых и очаровательных насекомых. В настоящее время на земле их насчитывается более 165 тысяч видов и все они по-своему уникальны. Бабочки живут везде, за исключением Антарктиды.

В Якутии обитает более 600 видов бабочек. Из них в Красную книгу республики занесено 10 видов: МЕДВЕДИЦА АРКТИЧЕСКАЯ, МЕДВЕДИЦА ОЛЬШВАНГА, МЕДВЕДИЦА МЕНЕТРИЕ, МЕДВЕДИЦА ПЮНГЕЛЕРА, ЭНЕИС АММОСОВА, ЧЕРНУШКА ГОЛЬЦОВАЯ, АППОЛОН ОБЫКНОВЕННЫЙ, АППОЛОН АРКТИЧЕСКИЙ, ПАВЛИНЫЙ ГЛАЗ МАЛЫЙ НОЧНОЙ, ПАВЛИНОГЛАЗКА РЫЖАЯ.

В июле 2013 году на кордоне Бэдэрдэх Олекминского заповедника, находящегося в 80 км выше села Куду-Кюель была замечена самая большая дневная бабочка в России- Papilio maackii — Парусник Маака с размахом крыльев 16 см. Ранее размах крыльев такого вида бабочек не превышал 125 мм. По своей красоте она превосходит многих тропических.

В 2020 года в заполярном Момском районе республики были обнаружены бабочки похожие на аполлонов арктических. Новый подвид был назван (Parnassius arcticus arbugaevi в честь якутского предпринимателя, путешественника и эколога Германа Арбугаева, оказавшего помощь этнологам.

Это самый редкий вид заполярных бабочек из семейства парусников. Он занесен в Красную книгу России и еще шести стран, а также, в «Красную книгу Европейских дневных бабочек».

Приятно, что в то время, когда в мире ухудшается экологическая ситуация, в Якутии ещё можно увидеть уникальные виды бабочек, которые находятся на грани исчезновения.

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