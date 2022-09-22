Бабье лето в самом разгаре

На востоке, северо-востоке ожидается снег, мокрый снег, порывы северо-западного ветра 9-14 м/с. На юго-западе, юге небольшой мокрый снег, днем с небольшим дождем. Температура воздуха ночью составит -4,+1°, днем +3+8°. На остальной территории преимущественно без осадков, температура воздуха ночью -2-7°, на северо-западе -7-12°, днем +3+8°, на северо-западе 0,+5°.

На побережье Арктики прогнозируют небольшой, местами умеренный снег, мокрый снег, ветер северный порывистый 9-14 м/с, местами 15-18 м/с. Температура воздуха ночью -4,+1°, днем -1,+4°, на востоке потеплеет до +4+9°.

В городе Якутске без существенных осадков, ветер западный 3-8 м/с, днем +4+6°.