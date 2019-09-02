02.09.2019
13:00
62
Экономика
АЗС №2 открылась после ремонта
АЗС №2 АО «Саханефтегазсбыт» по улице Труда 4 столицы Якутии заработал после произведенного ремонта.
На заправочной станции проведены бетонные работы по осадке островков колонок и ремонт резервуарного парка. Кроме того, на станции установлен бесплатный пост для подкачки шин и пылесос для уборки салона.
Данная АЗС является многотопливной — здесь реализуют разные виды бензина, а также дизельное топливо. Возможности данной станции позволяют обслуживать около 500 машин круглосуточно.
Фото: Пресс-служба АО «Саханефтегазсбыт».
Источник: Пресс-служба АО «Саханефтегазсбыт».
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