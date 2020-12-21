21.12.2020
15:18
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Общество

Ажиотаж в Якутске

Сегодня в одном из магазинов Якутска наблюдался небывалый ажиотаж: все домохозяйки города бились за право приобрести творожный сыр, чтобы порадовать своих близких тортом на Новый год.

В соцсетях пишут, что мужчины, которых отправили в магазин, вступили в потасовку из-за желанного товара.

Подобный дефицит наблюдается уже с начала декабря.

Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: SAKHALIFE.RU.
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