Ажиотаж в Якутске

Сегодня в одном из магазинов Якутска наблюдался небывалый ажиотаж: все домохозяйки города бились за право приобрести творожный сыр, чтобы порадовать своих близких тортом на Новый год.

В соцсетях пишут, что мужчины, которых отправили в магазин, вступили в потасовку из-за желанного товара.

Подобный дефицит наблюдается уже с начала декабря.