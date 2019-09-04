Ажиотаж в «Чолбоне»: Власти Якутии нашли решение

Вице-премьер Якутии Ольга БАЛАБКИНА распорядилась в течение месяца разработать и запустить систему электронной записи, а также увеличить время работы бассейна «Чолбон». Также рекомендация изменить в сторону увеличения графика работы будет направлена СВФУ им. М.К. Аммосова, на балансе которого находится бассейн «Долгун».

Соответствующее поручение Ольга Балабкина дала сегодня утром республиканскому минспорту на рабочей встрече с первым заместителем министра физической культуры и спорта Семеном ЧЕРДОНОВЫМ и директором плавательного бассейна «Чолбон» Аркадием ПРОКОПЬЕВЫМ.

«Учитывая вчерашнюю огромную очередь в бассейне «Чолбон» из родителей, желающих записать детей в секцию, принято решение увеличить часы работы всех бассейнов в Якутске, находящихся на балансе государственных учреждений, чтобы все желающие смогли заниматься плаванием в любое удобное время, начиная с шести утра и до одиннадцати вечера», — сообщила Ольга Балабкина, отметив также необходимость увеличения штатов инструкторов и администраторов.

Вице-премьер обратила внимание на необходимость соблюсти при этом правила безопасности и санитарные нормы, связанные с временными затратами на очистку воды. В этом плане бассейну «Чолбон» есть, куда развиваться: к примеру, тренировки в Ледовом дворце «Эллэй Боотур» заканчиваются в 24:00 часа ночи.

В целом заместитель председателя правительства Якутии положительно оценила тенденцию увеличения желающих заниматься физической культурой и спортом среди якутян, отметив, что политика республики в этом направлении дает свои результаты. Однако, подчеркнула она, все спортивные объекты должны быть готовы к этому, включая те, которые появятся в скором будущем. Бассейны откроются в поселке Жатай этой осенью, в поселке Нижний-Бестях Мегино-Кангаласского улуса в 2020 году и по линии Газпрома в Якутске и в Ленске в 2021 году.

Добавим, что правом бесплатного пользования бассейном «Чолбон» обладают дети-сироты, находящиеся в детских домах и школах-интернатах и дети, оставшиеся без попечения родителей, дети из многодетных семей с пятью и более детьми. 50% скидка предоставляется детям из многодетных семей с 3-4 детьми и пенсионерам.