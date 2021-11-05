Ажиотаж на премьеру «Суоhалдьыйа Толбонноох»! Назначены дополнительные спектакли

В Саха театре полным ходом идет репетиции премьеры спектакля «Суоhалдьыйа Толбонноох» в режиссуре Руслана ТАРАХОВСКОГО сценографии Михаила ЕГОРОВА.

Еще несколько дней назад предполагалось, что премьерные показы пройдут 15 и 16 ноября. Однако билеты активно раскупаются любителями театра и якутской культуры, мистики. Поэтому администрация Саха театра приняла решение назначить дополнительные спектакли премьеры на еще и на 17 и 18 ноября. Таким образом, премьерные показы пройдут 15, 16, 17 и 18 ноября. Об этом SakhaLife сообщил Михаил ЕГОРОВ, заместитель директора Саха театра по зрителям и работе с общественностью.

Все эти дни активно создают музыкальный фон известные этно музыканты и певцы Клавдия и Герман ХАТЫЛАЕВЫ.

Завтра и послезавтра будут установлены декорации к спектаклю, они получились очень выразительными, отметил Михаила Егоров. Он поделился с SakhaLife фотографиями репетиций спектакля «Суоhалдьыйа Толбонноох».

Саха академический театр им. П. А. Ойунского 15-16-17-18 ноября приглашает на премьеру спектакля «Суоhалдьыйа Толбонноох» , режиссер Руслан Тараховский, сценография Михаила Егорова.

Легенда о прекрасной и разрушительной силе любви Суоhалдьыйа Толбонноох навеяна мистикой и тайной и до сих пор будоражит молодые сердца.

Слава о красоте и своенравности дочери богача Манхаадайа Суоhалдьыйа Толбонноох разнеслась по всем весям и улусам — девушка посмела отказаться от предложений руки и сердца многих знатных женихов. Сын богача Халыыды упрямец Чайында решает во что бы то ни стало взять в жену таинственную девушку, не зная, что платит калым не только богатством семьи, но и его честью. Ведь сердце Суоhалдьыйа Толбонноох давно уже принадлежит бедняку Батасу.

Начало спектакля в 18:30

В целях противодействия распространения в Республике Саха (Якутия) новой коронавирусной инфекции (COVID 19), при посещении Саха театра обязуются строго соблюдать действующие требования органов исполнительной власти в области санитарно-гигиенической безопасности. Вход по QR коду, при предьявлении документа, удостоверяющего личности, а также справка ПЦР и справка переболевшего.

Спектакли обеспечены синхронным переводом на русский язык.

Билеты можно приобрести в кассе театра – ежедневно с 10:00 до 18:00. Бронирование осуществляется по телефонам 34-13-31, 34-33-26.