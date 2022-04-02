Азарт! В Чурапче соревнуются охотники Якутии — видео

Вчера, 1 апреля, в селе Чурапча состоялось открытие XXV Республиканских соревнований охотников «Байанай», посвященных 100-летию образования Якутской АССР и ко Дню охотника РС(Я). За звание лучших охотников сегодня борются команды из Амгинского, Таттинского, Мегино-Кангаласского, Горного, Хангаласского, Вилюйского, Намского, Чурапчинского улусов республики.

На видео тгк @SAKHAHUNTER момент соревнований по сборке ружья. Азарт зашкаливает — якутские охотники ставят рекорды.

Команды помимо состязаний по разборке и сборке ружья, якутские охотники соревнуются по разведению костра, викторине на знание охот-минимума, прорубанию лунки, эстафете с препятствиями из нескольких этапов, по стрельбе из крупнокалиберной винтовки, стрельбе из малокалиберной винтовки, стрельбе из гладкоствольного ружья 12 калибра пулей, стендовой стрельбе и др.

На видео — соревнования по скорости прорубания лунки.