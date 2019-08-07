«Аюкта» — молодежный фестиваль эвенкийского фольклора

240 талантов из арктических районов Якутии и из пяти регионов страны съехались на Межрегиональный молодежный фестиваль эвенкийского фольклора «Аюкта». Участники от 7 до 25 лет покажут искусство танца, песни, устное народное творчество, также выступят театры и студии мод.

Проект инициирован администрацией Жиганского района с целью возрождения языка, сохранения культуры и традиций эвенкийского народа. Фестиваль «Аюкта», который проводится с 2014 года, сменил республиканский статус на межрегиональный. В этом году в Якутск приехали делегации Иркутской области, Забайкалья, Амурской области, Хабаровского края и Бурятии.

7 августа в Доме дружбы народов им. А.Е. Кулаковского состоялось торжественное открытие фестиваля.

Председатель постоянного комитета Госсобрания (Ил Тумэн) РС(Я) по вопросам коренных малочисленных народов Севера и делам Арктики Елена Голомарева поздравила участников:

— Мы увидим прекрасный мир коренных малочисленных народов Севера. Мы гордимся своей культурой, а самое главное, что в фестивале участвует именно молодежь. Только по национальным костюмам, в которых они сегодня пришли, видно, сколько их усилий вложено в сохранение культуры своего народа.

Государственный советник РС(Я) Андрей Борисов отметил, что сегодняшний праздник имеет глубокую перспективу: «Придет время, когда на весь мир будет транслироваться культура малочисленных народов Севера, а, вы, дети — наше будущее».

Конкурсные выступления участников продолжатся 8 августа в Доме Дружбы народов им. А.Е. Кулаковского с 10.00 до 13.00. Гала-концерт Межрегионального фестиваля «Аюкта» и награждение победителей состоятся на площади Орджоникидзе 9 августа в 12.30.

Фестиваль посвящен Международному году языков коренных народов мира, 10-летию Детства в Российской Федерации, Году консолидации в Республике Саха (Якутия) и 70-летию первого Олимпийского чемпиона среди якутян Р.М. Дмитриева.