Айтал Карамзин: Счастлив, что мы с сыном стали частью истории

Учитель физкультуры средней школы № 19 г. Якутска Айтал Карамзин увлекается вольной борьбой с детства. Теперь любовь к спорту № 1 в Якутии он прививает своему трёхлетнему сыну Николаю. В эти выходные отец с сыном посетили Кубок мира по вольной борьбе, сфотографировались и получили автограф у главного тренера сборной России Дзамболата Тедеева:

– Я счастлив, что мы стали частью истории. Ведь Кубок мира по вольной борьбе проводится в России после 8 –летнего перерыва, и тем более на победный пьедестал взошла наша сборная! Уверен, что именно эта энергетика, мощная поддержка зала помогла нашим ребятам Арыйаану Тютрину и Виктору Рассадину блестяще одержать победу. Как учитель физкультуры я прививаю спорт молодому поколению, и, конечно же, хочу, чтобы и мой сын тоже был сторонником здорового образа жизни.

После церемонии награждения нам удалось подойти к самому Дзамболату Тедееву. Он сразу согласился с нами сфотографироваться и дал автограф. Благодарю от всего сердца всех, кто устроил для нас такое значимое событие. Ил Дархан Айсен Николаев устроил якутянам настоящий праздник спорта, мы увидели и услышали самих Михаила Мамиашвили, Ненада Лаловича, и других личностей мирового масштаба. Мы стали свидетелями схваток самых титулованных чемпионов мира. Такое не забывается! Поздравляю всех с таким великим событием, который навсегда войдет в историю Якутии.