Айсен Николаев: Якутия – в тройке лидеров России по добыче золота

В ходе рабочей поездки в Алданский район 22 февраля Айсен Николаев осмотрел активы компании «САХА Голд Майнинг» и провёл рабочее совещание о перспективах развития золотодобывающей промышленности республики.

На россыпном месторождении ЗАО «Саха Голд Майнинг» в долине реки Большой Куранах Глава Якутии посетил дражный флот, где ознакомился с работой 400-литровой драги. Как отметили руководители компании, за 2018 промывочный сезон произведено 17,4 тыс. унций золота.

На сегодняшний день предприятием ведётся опережающая эксплуатационная разведка в целях повышения достоверности геологических данных для текущего производственного процесса и планирования. Среди перспективных направлений дальнейшего развития актива — совершенствование технологий разработки и обогащения золотосодержащих песков, а также организация участков раздельной добычи на месторождении.

На совещании о перспективах развития золотодобывающей промышленности были подведены итоги прошлого года. В частности, Глава Якутии отметил, что в 2018 году по добыче золота республика показала хорошие результаты, сумев войти в тройку лидеров по России. Впервые регион достиг отметки в 29,5 тонн, что на 20 % больше, чем в 2017 году. Причем в Алданском районе из общего объёма добыто 12 тонн 750 кг драгоценного металла.

«Хотелось бы отметить компанию «Полюс Алдан», которая достигла наилучших показателей за время своей деятельности, добыв 6 тонн 209 кг золота. Очень серьёзные продвижения есть у компании «Селигдар». Результаты хорошие, но останавливаться на этом нельзя», — сказал руководитель региона.

Также на совещании были обсуждены вопросы развития геологоразведочных работ, выдачи лицензий на недропользование, подготовки местных кадров для промышленности и обеспечения экологической безопасности.