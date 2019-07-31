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Айсен Николаев взял под личный контроль лесопожарную ситуацию в Якутии

Лесопожарная ситуация в Якутии находится под личным контролем главы республики. Об этом Айсен НИКОЛАЕВ сообщил в своем Instagram.

«Внимательно и с особой тревогой слежу за противопожарной ситуацией в республике. Для тушения пожаров задействовано 790 человек и 84 единицы техники», – написал глава региона.

Айсен Николаев также особо отметил прибытие из Хабаровского края самолёт БЕ-200, который «уже совершил 15 сбросов в Хангаласском районе и далее проводит свою работу в Сунтарском районе».

«Работа продолжается, и противопожарная ситуация находится под моим личным контролем», – подчеркнул Айсен Николаев.

Напомним, накануне председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время совещания с вице-премьерами обсудил ситуацию с лесными пожарами и дал поручение губернаторам взять деятельность по тушению лесных пожаров под личный контроль.

«Ситуация сложная, требует скоординированных оперативных мер как по линии региональных властей, так и по линии федерального центра», – сказал премьер.

Площадь лесных пожаров на территории всей страны с зонами контроля составляет 2,7 млн га, что на 12% больше уровня прошлого года. В тушении пожаров в помощь региональным силам задействовано 95% личного состава федеральной «Авиалесоохраны» и вся имеющаяся техника.

Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия).
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