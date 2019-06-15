Айсен Николаев выступил на пленарном заседании Второго Российско-Китайского форума в Харбине

Делегация Республики Саха (Якутия), которую возглавляет глава региона Айсен Николаев, 15 июня приняла участие в пленарном заседании Второго Российско-Китайского форума по межрегиональному сотрудничеству. Мероприятие прошло в рамках деловой программы VI Российско-Китайского ЭКСПО.

Выступая на пленарном заседании форума в Харбине, Айсен Николаев напомнил, что во время государственного визита Председателя КНР в Россию, 5 июня, Президент России Владимир Путин и Председатель Си Цзиньпин подписали Совместное заявление о развитии отношений всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху. В этом заявлении, сказал глава Якутии, Главы государств поставили новые масштабные задачи и долгосрочные ориентиры сотрудничества, в том числе вопросы развития международных транспортных коридоров, в частности, использования потенциала Транссибирской и Байкало-Амурской магистралей, а также Северного морского пути.

Айсен Николаев отметил, что сегодня Якутия готова предложить инвесторам крупные проекты транспортно-логистической системы: строительство моста через реку Лену в районе города Якутска, строительство высокотехнологичной Жатайской судоверфи, реконструкцию международного терминала аэропорта Якутска. Также в портфеле инвестиционных проектов республики есть проекты в области нефте- и газодобычи и их переработки, по добыче твёрдых полезных ископаемых, производству строительных материалов, инвестпроекты в лесной промышленности и туристической отрасли.

Глава сообщил, что ряд крупных инвестиционных проектов на территории Якутии реализуется совместно с китайскими партнёрами. «К примеру, это освоение Чаяндинского газоконденсатного месторождения — одного из крупнейших на Востоке России, которое является базовым для формирования Якутского центра газодобычи и ресурсной базой для газопровода «Сила Сибири». В декабре 2019 года начнутся поставки российского газа в Китай. Это эпохальное, не побоюсь этого слова, событие станет одним из самых важных к 70-летию установления дипломатических отношений между Россией и Китаем», – подчеркнул глава региона.

Он также напомнил, что по итогам 2018 года Якутия стала лидером роста в Национальном рейтинге инвестиционного климата в России, поднявшись с 52 на 22 место. В прошлом году объём внешнеторгового оборота республики составил 4,9 млрд. долларов США. По итогам 2018 года Якутия занимает 20-е место в рейтинге регионов по объему экспорта в России. По Дальневосточному федеральному округу республика занимает второе место по общему объёму экспорта и пятое место по экспорту несырьевых неэнергетических товаров.

Айсен Николаев подчеркнул, что особое место для Якутии занимает провинция Хэйлунцзян, с которой уже 15 лет назад подписано Соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве. Благодаря Соглашению и активному участию предприятий в Харбинской торгово-экономической ярмарке, в Якутии успешно реализуются совместные проекты в области строительства, производства строительных материалов, нефтяной отрасли, науки и образования, спорта и культуры. Активное взаимодействие установлено между Северо-Восточным федеральным университетом и университетами провинции Хэйлунцзян. Успешно развиваются побратимские связи между 17 муниципальными образованиями Якутии, городами и уездами китайской провинции Хэйлунцзян.

Айсен Николаев отметил, что республика возлагает большие надежды на то, что партнёрство Якутии совместно с провинцией Гуандун в Российско-Китайском ЭКСПО расширит географию межрегионального сотрудничества и поможет найти надёжных партнёров в реализации совместных инвестиционных и внешнеторговых проектов.

«Дальнейшее развитие сотрудничества мы связываем с реализацией ключевых инвестиционных проектов в сфере недропользования и переработки природных ресурсов, с развитием торговых отношений, партнёрства в сфере образования, культуры, спорта, а также в сфере туризма. Будем дальше укреплять побратимство на городском и уездном уровнях», – сказал Айсен Николаев и выразил уверенность, что Второй Российско-Китайский форум станет ещё одним шагом на пути к укреплению всестороннего сотрудничества между регионами России и провинциями Китая.

VI Российско-Китайского ЭКСПО проводится в год 70-летнего юбилея установления дипломатических отношений между Китаем и Россией под девизом «Межрегиональное сотрудничество России и Китая: возможности, потенциал и будущее». По словам председателя комитета по развитию международной торговли провинции Хэйлунцзян Ван Инчуня, в мероприятии принимают участие представители 74 стран и регионов мира. С китайской стороны на ЭКСПО представлен 21 регион КНР, 1 246 компаний. Российскую сторону представляют 18 субъектов из пяти федеральных округов Российской Федерации, 137 российских компаний.