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Айсен Николаев выступил на панельной сессии по Большим Данным ПМЭФ -2019

Как формировать культуру проактивности и предугадывать желания гражданина? Какие существуют проблемы этического, организационного и финансового характера? Эти и другие вопросы возникают при развитии технологии искусственного интеллекта, опирающегося на огромные массивы данных, которые собирают государство и компании. Об этом шла речь на панельной сессии «Данные на службе государства и общества: траектория будущего» 8 июня в рамках XXIII Петербургского международного экономического форума, на которой выступил Глава Якутии Айсен Николаев.

Модератором панельной сессии с участием руководителя департамента исследований отдела проектирования интеллектуального сервиса, German Research Center for Artificial Intelligence Вольфганга Маасса, генерального директора Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ) Светланы Чупшевой, генеральных директоров крупных компаний выступил специальный представитель Президента Российской Федерации по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков.

Глава Якутии Айсен Николаев в своем выступлении отметил, что нужно сделать так, чтобы данные, накопленные государством, реально начали приносить пользу бизнесу и обществу. На сегодняшний день в Якутии 246 разрозненных информационных систем в разных ресурсах, в которые загружено порядка 400 терабайт памяти. При этом эти информационные системы представляют рыхлый, неструктурированный объем данных. Айсен Николаев считает, что нужно переходить к принципу однократного предоставления государственных данных для многократного использования. И хотя вопрос достаточно прост, техническое исполнение сталкивается с проблемами, связанными с низким качеством человеческих компетенций.

«Для их решения в Якутии создан Центр компетенций, который будет обеспечивать не только качество банка данных, но и раскрытие их для органов власти, бизнеса и общества», — сказал он и сообщил, что на ПМЭФ-2019 Якутия подписала соглашение с компанией «Билайн», предметом которого стало и сотрудничество в области анализа данных. «Чем больше развивать многоканальность источников, тем кратно будет увеличиваться ценность для многофакторного анализа, – убежден глава Якутии. – Данные должны стимулировать развитие технологических компетенций для создания сервисов и продуктов для их анализа».

Отметим, что республика является абсолютным лидером Дальнего Востока по созданию экосистемного развития инновационной и цифровой экономики. В декабре 2018 года в Якутске был открыт первый на Дальнем Востоке IT-парк. Сегодня там работают уже 47 компаний, на рассмотрении несколько десятков заявок, так что скоро возникнет вопрос об открытии второго IT-парка. Айсен Николаев рассказал участникам панельной сессии о необходимости создания на базе Северо-Восточного федерального университета с помощью институтов развития республики лаборатории сквозных технологий, в том числе, и по анализу данных. «Мы совместно с «ВЭБ Инновации» создали Фонд развития инноваций на 500 млн рублей. Подписан договор о создании инвестиционного товарищества, и можно говорить о создании экосистемы для формирования несырьевой высокотехнологичной отрасли экономики. Для таких регионов, как Якутия, цифровизация, использование управления базами данных, внедрение искусственного интеллекта в государственном и муниципальном управлении поможет активно развиваться», – заключил свое выступление Айсен Николаев.

Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия).
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