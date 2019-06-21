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Айсен Николаев выступил на конференции, посвященной древнетюркской письменности

В первый день Ысыаха Олонхо руководитель республики Айсен Николаев принял участие в конференции, посвященной памятнику древнетюркской письменности «Ырк битиг». Это самая большая рукописная книга, написанная примерно в Х веке древними тюркскими рунами и найденная в наши дни в одной из библиотек Англии. 

По этому древнему тексту, уверен Глава республики, можно проследить, с чего начинался общий праязык тюрков и в каких направлениях отдельно друг от друга начали развиваться современные языки Евразии. 

«Для нас эта тема особенна близка и важна, поскольку народ саха – это древнейший тюркский народ. И я убежден, что итогом конференции, проходящей на древней Земле Олонхо, станет вклад в сохранение идентичности якутов и установление происхождения всех тюркских народов», – сказалАйсен Николаев.

По словам организаторов, конференция продлится три дня, на протяжении которых участники обсудят значимость древнего текста «Ырк Битиг» как коренного объединяющего начала для всех народов Евразийского пространства от Якутии до Европы. В их числе – известный учёный-востоковед Бронислав Виногородский, государственный советник республики Андрей Борисов, ученые, культурологи и философы.

Во время национального праздника, посвященного героическому эпосу, Айсен Николаев также побывал в «Деревне мастеров», где его ждали участники конкурса «Терут тимир». 11 команд, в состав которых входили мастера кузнечного дела из различных районов республики, представили ему свои работы и поделились впечатлениями о конкурсе. 

Напомним, что закрытие Ысыаха Олонхо состоится сегодня, 21 июня, в парке «Энсиэли» села Намцы. В рамках национального праздника было запланировано порядка 70 культурно-спортивных мероприятий, включая конкурсы исполнителей Олонхо, соревнования по стрельбе из лука, запевал осуохай, исполнителей скороговорок, национального костюма, конского убранства и др. 

Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)
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