Айсен Николаев высказал мнение о новом Указе

14 февраля я подписал указ «О дополнительных мерах, направленных на поддержку рождаемости в Республике Саха (Якутия)». Это станет большим подспорьем для всех родителей и в первую очередь, для многодетных семей. Семьи, в которых после 1 января 2019 года родился или был усыновлен первый ребенок, получат единовременную выплату в размере 33,8 тыс. рублей. При рождении, либо усыновлении второго ребенка дополнительная единовременная выплата составит 135, 9 тыс. рублей. Семьи, в которых родился или был усыновлен третий или последующий ребенок, и чей доход на одного члена семьи не превышает величину среднего дохода населения на человека в регионе (а сегодня это — 42 тыс 119 руб) будут получать дополнительные ежемесячные выплаты в размере 16,9 тыс. рублей до трехлетия ребенка. Уверен, что это решение поможет поддержать рождаемость, которая у нас в республике традиционно самая высокая среди дальневосточных регионов, и улучшить качество жизни семей с детьми #Якутия #Указ #Семья #Дети #Демография