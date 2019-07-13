Айсен Николаев выразил соболезнование по погибшим в Республике Тува

От имени многонационального народа Республики Саха (Якутия) и руководства республики Глава Якутии Айсен НИКОЛАЕВ выразил соболезнование родственникам и близким погибших в Туве при опрокидывании автомобиля в реку.

«Горько и больно осознавать, что среди погибших – семеро детей. Это огромная боль и невосполнимая утрата. Якутяне восприняли трагедию с чувством глубокой скорби и сострадания. Скорбим вместе с вами», – сказал Айсен Николаев.

Напомним, 12 июля УАЗ, в которой ехали две семьи, перевернулась при попытке форсировать вброд реку Шуй. Автомобиль остановился посреди реки из-за заглохшего двигателя. В результате сильного течения машину опрокинуло. Из 12-и человек, находившихся в салоне автомобиля, девять утонули, в том числе семеро детей. В живых остались двое мужчин, одну женщину унесло течением, ее пока не нашли. В Республике Тува объявлен траур.