Айсен Николаев встретился со сборной Якутии по вольной борьбе

Глава Якутии, Президент Федерации спортивной борьбы РС (Я) Айсен Николаев 19 июня в Центре спортивной подготовки «Триумф» встретился со спортсменами и тренерами сборной республики по вольной борьбе, которая с 4 по 8 июля в Сочи примет участие в Чемпионате России.

Как сообщил исполняющий обязанности главного тренера сборной Якутии Александр Оконешников, сборы по подготовке команды к Чемпионату России начались с 5 июня и сейчас вышли на финишную прямую.

«На Чемпионат сборная республики поедет в составе 24-х спортсменов, из них 19 спортсменов будут представлять Якутию, два спортсмена Московскую область и три спортсмена Приволжский федеральный округ. Тренировки проходят в штатном режиме, ребята находятся в хорошей физической форме, настроены только на победу и завоевание медалей для республики. 25 июня планируем провести контрольные схватки, если у Вас, Айсен Сергеевич, будет время, приглашаем посмотреть», — сказал он.

Встреча Главы Якутии со сборной по вольной борьбе прошла в рамках последнего этапа подготовки спортсменов к Чемпионату России в Сочи. Ил Дархан выразил спортсменам и тренерскому штабу сборной Якутии напутственные слова для успешного выступления. Он отметил, что участие на Чемпионате России является высокой честью и ответственностью, а победа будет зависеть только от внутреннего настроя спортсменов.

«От наших борцов мы всегда ждем красивых схваток и больших побед, Чемпионат России не исключение. Нынешний чемпионат определит круг претендентов, который будет бороться за путевки на Олимпиаду в Токио. Уверен, что наши молодые и опытные борцы покажут хорошую физическую подготовку, красивые схватки и добьются результатов. И если наша сборная не станет чемпионом, то призером обязательно», — отметил Айсен Николаев и вручил членам сборной новую спортивную экипировку.

Глава республики выразил уверенность, что на предстоящем чемпионате якутские спортсмены продемонстрируют волевой характер, тягу к победе и своими достижениями впишут еще одну яркую страницу в историю вольной борьбы Якутии.

Борец-вольник Эдуард Григорьев от имени сборной Якутии по вольной борьбе поблагодарил Ил Дархана за проведенную встречу.

«Мы очень рады, что в своем жестком графике Глава Якутии Айсен Сергеевич Николаев выкроил время, чтобы встретиться с нами и высказать нам напутственные слова. Безусловно, это стало большим стимулом для ребят и тренеров. Мы приложим все усилия для того, чтобы вернуться с Чемпионата России с медалями и достойной победой», — поделился спортсмен.