Айсен Николаев встретился с выпускниками MIT

Глава Якутии Айсен НИКОЛАЕВ 4 июля встретился с представителями команды республики, проходившими обучение в Массачусетском технологическом институте (MIT REAP) по акселерационной программе ускоренного регионального предпринимательства.

Айсен Николаев поздравил выпускников с успешным завершением обучения и отметил, что они являются одними из первых не только в нашей республике, но и в стране, кто прошел обучение по программе ускоренного регионального предпринимательства в Массачусетском технологическом институте.

«Считаю, что это очень большое достижение как для республики, так и для вас лично. Уверен, что теперь вы активно начнете внедрять свои проекты, наработки и полученные знания в жизнь, начиная от предприятий и учреждений, где вы работаете, заканчивая тиражированием этих проектов на всей территории республики», — отметил Ил Дархан.

Как сообщила генеральный директор Региональной лизинговой компании Татьяна БРАВИНА, обучение было направлено на выстраивание новой экономической системы отдельно взятой территории.

«Во время обучения в MIT мы совместно с зарубежными специалистами работали над проектами, которые позволят развить экосистему региона, выявляли конкурентные преимущества Якутии перед другими субъектами страны для дальнейшего выстраивания инновационной экосистемы», — рассказала она.

Ведущие эксперты MIT REAP высоко оценили потенциал Якутии в сфере создания благоприятных условий поддержки и развития бизнеса. Например, наличие у региона индивидуализма, готовность к риску и большим прорывным изменениям, что, по их мнению, благоприятно сказывается на развитии ресурсов инновационной и креативной экономики.

Генеральный директор Венчурной компании «Якутия» Василий ЕФИМОВ рассказал, что Фонд развития инноваций под управлением Венчурной компании разработал и реализует акселерационную программу «Б8».

«Это программа ускоренного развития инновационных проектов, включающая финансовую, менторскую, инфраструктурную и образовательную поддержку. Программа дает возможность участникам усовершенствовать свои технологии и адаптировать их под задачи отраслевых партнеров, и самое важное, она призвана доказать, что у IT-отрасли республики есть хороший потенциал», — рассказал он.

Министр инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Анатолий СЕМЕНОВ поделился дальнейшими планами по внедрению акселерационных программ обучения для муниципальных команд республики. Он также сообщил, что успех команды планируется масштабировать и в других отраслях жизнедеятельности региона.

«Мы продолжим заниматься внедрением различных акселерационных программ с участием крупнейших промышленных компаний, таких как «АЛРОСА», будем реализовывать проект «Тумэн», направленный на создание благоприятных условий для того, чтобы талантливые и креативные якутяне по разным причинам когда-то уехавшие за пределы республики и страны вернулись обратно и работали здесь. Кроме того, планируем организовать стартап экспедицию по регионам Дальнего Востока», — поделился Анатолий Семенов.

Все эти проекты, уверены выпускники акселерационной программы MIT REAP, будут способствовать внедрению механизмов эффективной поддержки технологического предпринимательства на территории республики.