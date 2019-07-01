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1 июля 2019, 10:39
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Айсен Николаев встретился с Владимиром Соловьевым

Глава республики Айсен НИКОЛАЕВ встретился с председателем Союза журналистов России Владимиром СОЛОВЬЕВЫМ, прибывшим в Якутск на образовательный практикум «Инфорум».

О проведении мероприятия в столице республики стороны договорились ранее в рамках рабочего визита главы Якутии в Сочи. Владимир Соловьев поблагодарил Айсена Николаева за такую поддержку и отметил высокий организационный уровень мероприятия. Отметим, в Инфоруме приняло участие более 170 журналистов региональных и местных СМИ, блогеров, медиаменеджеров, федеральных экспертов.

Владимир Соловьев положительно оценил работу Союза журналистов Якутии, отметив, что на сегодня он является самой большой региональной организацией в России. Сегодня он также видит активное желание якутских коллег вступить в членство большого союза. К примеру, посетив сегодня ведущие государственные организации Якутии – ГБУ НВК «Саха» и филиал ГТРК «Саха», он вручил еще нескольким молодым представителям СМИ заветные билеты членов Союза журналистов Якутии.

Владимир Соловьев с удовлетворением отметил еще одно важное достижение – избрание председателем Международной федерации журналистов кандидата из России, руководителя международного отдела Союза журналистов РФ Тимура ШАФИРА.

В ходе встречи были обсуждены вопросы развития СМИ республики, стороны обменялись мнениями и наметили новые перспективы сотрудничества. Владимир Соловьев поблагодарил главу Якутии за гостеприимство, выразил уверенность в дальнейшем плодотворном сотрудничестве.

Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия).
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Объявление
Якутск
01.07.2019

О временном ограничении водоснабжения в Якутске

Instagram
Общество
01.07.2019

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01.07.2019

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01.07.2019

В Якутии глава наслега подозревается в подделке документов

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01.07.2019

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