Айсен Николаев встретился с Владимиром Соловьевым

Глава республики Айсен НИКОЛАЕВ встретился с председателем Союза журналистов России Владимиром СОЛОВЬЕВЫМ, прибывшим в Якутск на образовательный практикум «Инфорум».

О проведении мероприятия в столице республики стороны договорились ранее в рамках рабочего визита главы Якутии в Сочи. Владимир Соловьев поблагодарил Айсена Николаева за такую поддержку и отметил высокий организационный уровень мероприятия. Отметим, в Инфоруме приняло участие более 170 журналистов региональных и местных СМИ, блогеров, медиаменеджеров, федеральных экспертов.

Владимир Соловьев положительно оценил работу Союза журналистов Якутии, отметив, что на сегодня он является самой большой региональной организацией в России. Сегодня он также видит активное желание якутских коллег вступить в членство большого союза. К примеру, посетив сегодня ведущие государственные организации Якутии – ГБУ НВК «Саха» и филиал ГТРК «Саха», он вручил еще нескольким молодым представителям СМИ заветные билеты членов Союза журналистов Якутии.

Владимир Соловьев с удовлетворением отметил еще одно важное достижение – избрание председателем Международной федерации журналистов кандидата из России, руководителя международного отдела Союза журналистов РФ Тимура ШАФИРА.

В ходе встречи были обсуждены вопросы развития СМИ республики, стороны обменялись мнениями и наметили новые перспективы сотрудничества. Владимир Соловьев поблагодарил главу Якутии за гостеприимство, выразил уверенность в дальнейшем плодотворном сотрудничестве.