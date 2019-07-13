Айсен Николаев встретился с участниками XXVI Международной олимпиады школьников «Туймаада»

Глава Якутии Айсен Николаев 12 июля в Малой академии наук РС (Я) встретился с участниками XXVI Международной олимпиады школьников «Туймаада» по математике, физике, химии и информатике. В олимпиаде принимают участие 154 учащихся из Якутии, Бурятии, Московской области, Новосибирска, а также зарубежных стран: Болгарии, Ирана, Казахстана, Румынии, Сингапура, Таджикистана.

Айсен Николаев поприветствовал участников международной олимпиады и поблагодарил гостей, которые, несмотря на тысячи километров, смогли приехать в нашу республику. Встреча прошла с участием учителей Ил Дархана Виктора Филипповича Потапова и Георгия Григорьевича Захарова, которые, по словам лидера республики, привили к нему любовь к естественным наукам.

Айсен Николаев отметил, что высоко ценит естественно-научное образование, так как сам является выпускником физического факультета Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова. «Я учился в маленьком селе Верхневилюйске, расположенном на западе Якутии. У нас была замечательная школа и прекрасные, талантливые учителя. Благодаря полученным знаниям в Верхневилюйской физматшколе я смог поступить в Московский государственный университет», — рассказал Глава Якутии.

Он также отметил, что ребята, став участниками международной школьной олимпиады «Туймаада», уже смогли достичь определенных успехов. Ведь международная олимпиада ежегодно собирает наиболее выдающихся школьников как из регионов России, так и зарубежных стран. «Я хочу вам пожелать, чтобы вы любили науку и любили учебу, потому что люди, которые ежедневно занимаются самообразованием, обучаются новым предметам и подходам, могут многого достичь в жизни. Считаю, что человек должен учиться всю свою жизнь. А вы как раз находитесь в том возрасте, когда учиться просто необходимо. Познавать новое – это всегда прекрасно», — сказал, обращаясь к участникам международной школьной олимпиады Айсен Николаев.

В ходе встречи лидер республики пообщался с ребятами и ответил на их вопросы. Школьники интересовались историей успеха главы крупнейшего региона России, его отношением к современным технологиям, в том числе к внедрению искусственного интеллекта, и реализуемыми на территории Якутии механизмами по поддержке одаренных детей.

Также Айсен Николаев вместе с участником международной олимпиады, учеником Республиканского лицея Стасом Новиковым принял участие в решении экспериментальной задачи по физике, относящейся к теории упругости и доказывающей закон Гука.